Feijóo constata el compromiso de Sánchez con la llegada al AVE a Galicia en 2019

Publicado 17/07/2018 22:37:36 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este martes tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el compromiso del nuevo Ejecutivo socialista con la llegada del AVE a Galicia en el tercer trimestre de 2019.

Tras un encuentro de dos horas que ha tachado de "constructivo", Feijóo ha asegurado que tiene la certeza y la ratificación de los plazos por parte del Ejecutivo para la llegada de la alta velocidad a la comunidad, señalando que el AVE llegará en pruebas a Ourense en 2019 y para el año 2021 estará conectado con Lugo.

En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, Feijóo ha señalado que Sánchez se ha comprometido también con el levantamiento del peaje de Redondela, un asunto en el que, ha dicho, ya está trabajando Fomento. Mientras que el presidente del Gobierno ha pedido, según Feijóo, más tiempo para estudiar otra de las principales demandas de la Xunta, la transferencia de la autopista AP-9.

La Xunta basa esta tradicional reivindicación en que la autopista transcurre "integramente" por Galicia y no conecta con Portugal. "No tengo un no de Sánchez, pero tampoco tengo un sí a la transferencia", ha resumido Feijóo, quien ha concluido que el Gobierno "se abre" a esta transferencia.