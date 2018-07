Feijóo insiste en que los dos aspirantes más votados por la militancia "deben hablar" para una candidatura única

Publicado 05/07/2018 16:23:26 CET

Sigue sin revelar a quién apoya y señala, sobre que Rajoy no vote, que ha llevado al "más estricto término" su decisión de permanecer "al margen"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que los dos aspirantes a suceder a Mariano Rajoy que sean más votados por los afiliados este jueves y que pasen a la segunda vuelta deberían "hablar entre sí" para tratar de llegar al congreso que se celebrará los días 20 y 21 de julio con una candidatura única.

"Sobre todo si tienen resultados muy similares", ha advertido el presidente gallego, quien ha subrayado que "no se trata de ver quién gana", sino de ver "cómo se pone en marcha y se da impulso" al PP, que es, en este momento, "el primer partido de España".

Feijóo, quien encabezó las 'quinielas' de favoritos para suceder a Rajoy, pero finalmente optó por no presentarse, ha hecho hincapié, además, en que quedan menos de dos años para las elecciones generales, por lo que considera clave que el partido se reactive.

Por su parte, en un proceso que parte con seis aspirantes, entre ellos María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, ha rechazado una vez más desvelar a quién apoya. "Yo voy a votar esta tarde en Vigo; en España el voto es secreto y voy a ejercerlo", ha esgrimido, antes de subrayar que "lo importante es que la gente vaya a votar".

Al respecto, ha señalado que las votaciones en Galicia --donde se han inscrito 4.564 afiliados, un 4,5% de los 101.100 que computa el PPdeG-- "se están desarrolando con normalidad". "Hay algunos ayuntamientos en los que ya han ido a votar todos", ha indicado el presidente gallego.

RAJOY, "AL MARGEN"

Feijóo ha remarcado que "la clave" reside en que los dos candidatos que superen la primera vuelta sean "los mejores" para el partido. "Vamos a ver qué depara la gente", ha reflexionado, antes de recordar que la decisión definitiva la adoptarán los compromisarios en el congreso.

En cuanto a la decisión de Mariano Rajoy de no votar este jueves, ha explicado que el expresidente del Gobierno manifestó desde el primer momento que "iba a estar al margen". "Y lo ha llevado al estricto término de no participar y no apoyar a los candidatos", ha concluido.