Felipe González al Gobierno que exija la "entrega inmediata" de Leopoldo López a España

Actualizado 29/06/2017 12:04:05 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha instado este jueves al Ejecutivo de Mariano Rajoy a exigir a Venezuela la "entrega inmediata" del opositor venezolano Leopoldo López, que lleva tres años encarcelado. "Yo reclamo al Gobierno español, no que lo pida, que lo exija, porque es un ciudadano español", ha aseverado.

Felipe González se ha expresado así en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. Hasta el momento, el Gobierno ha concedido la nacionalidad española como medida de "protección urgente" a los padres de López, que la recibieron en 2015, y a su hermana y cuñado, que la obtuvieron en mayo de 2016.

Según ha afirmado González, "nadie" puede pedirle a Leopoldo López que cambie su "derecho a ser libre" por una petición de pacificación en la calle, petición que le hizo el Gobierno de Nicolás Maduro a cambio de un arresto domiciliario. "Los presos políticos no pueden ser motivo de comercio", ha subrayado.

En ese sentido, ha explicado que, en su opinión, aunque accediera "no tendría efecto". "Maduro está muy equivocado, la calle no se pararía, está cansada de no comer, de no tener medicamentos", ha afirmado. Y ha añadido que la gente no aceptaría un "intercambio" porque lo que quieren es "ser libres" y votar.

El ex dirigente socialista ha alabado la fortaleza que ha demostrado Leopoldo López durante sus tres años de cautiverio, en los que "han intentado quebrantar su voluntad", y ha destacado que "siempre ha tratado de tranquilizar a los demás". Así, ha hecho hincapié en la importancia de que ahora el opositor venezolano haya denunciado torturas, a pesar de cuando él mismo ha intentado restarle importancia en anteriores ocasiones.

UNA SITUACIÓN AL LÍMITE

Por otro lado, sobre la situación que está atravesando Venezuela, el exlíder socialista ha dicho que para él el, problema es la "angustia" de "un pueblo al que están destruyendo" y ha mostrado su "alarma" respecto a los ya más de 90 muertos durante las protestas en las calles.

Respecto al acontecimiento del pasado miércoles, cuando un helicóptero atacó el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, el expresidente ha dicho que "hay un malestar real en algunos sectores de la fuerza armada" debida a una situación que ha llegado "al límite". A su juicio, en Venezuela se está dando una "farsa" en el proceso constituyente y prevé que terminará al finalizar el mes, cuando llegue el "final" de un "golpe de Estado continuado".

Felipe González se ha mostrado esperanzado respecto a una unión de la comunidad internacional de cara al diálogo entre ambas partes, más concretamente de los países latinoamericanos: "Existe una esperanza de que sean capaces de articular un grupo de países equilibrados en sus posiciones", ha dicho.