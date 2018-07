Camacho (PP) se reunirá con Castells el día 29 para tratar las negociaciones del nuevo modelo y la crisis

Actualizado 22/09/2008 15:15:40 CET

Cree que Zapatero "no da a la cara" en las negociaciones de la financiación al no asistir a la 'Festa de la Rosa' del PSC

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se reunirá el lunes 29 de septiembre con el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, para abordar las negociaciones del próximo modelo de financiación y la crisis económica.

"Queremos soluciones", dijo Camacho, quien reclamó "luz y taquígrafos" en las negociaciones de la financiación autonómica para evitar el "lamentable espectáculo de desprestigio del tripartito y del PSOE" y también de CiU.

Aseguró que reclamará a Castells "transparencia" y conocer la propuesta catalana de financiación. Además, acusó al Gobierno central de seguir sin presentar una propuesta en concreto de cómo debe ser el próximo modelo.

Destacó que, a pocas semanas de votarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, ni Generalitat ni Estado tienen ninguna propuesta sobre cómo debe ser la financiación autonómica para el próximo año. Por ello, instó a PSC, PSOE y CiU a acabar con el "espectáculo lamentable de peleas internas y confrontaciones", y lamentó las inconcreciones del Gobierno central.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección de la formación, la líder del partido diagnosticó que las negociaciones entre los partidos catalanes "no han dado soluciones" hasta la fecha, y volvió a reclamarles "unidad" y alcanzar una posición sobre la materia "al margen del Estatut".

"Somos los únicos que lo hemos dicho siempre" desde el principio, dijo Camacho, quien consideró "inaceptable" que el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, José Montilla, apreciase ayer que el acuerdo entre la Generalitat y el Estado "está muy lejano", por lo dijo que "se está haciendo perder a los catalanes un tiempo muy valioso, algo que no se pueden permitir".

ZAPATERO "ENGAÑA" A LOS CATALANES

La dirigente de los populares catalanes también lamentó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no asistiera ayer a la 'Festa de la Rosa' de los socialistas catalanes, acto al que tradicionalmente ha asistido desde que es el líder del PSOE, y concluyó: "No quiso explicar que no tenía nada que decirles a los catalanes porque no tiene una propuesta de financiación".

"Rodríguez Zapatero promete, después engaña a los catalanes y luego no da a la cara", apreció Camacho, quien aseguró que Rodríguez Zapatero es un "cobarde que no da la cara a los catalanes", por lo que optó por no asistir al acto de ayer del PSC.

"Nunca se había visto que el Gobierno del Estado no tuviera una propuesta de financiación para todos y que no cumpliera con los plazos de revisar la financiación con todas las autonomías" de régimen general, apreció Camacho, quien dijo que Zapatero no tiene ahora una propuesta "y hace tres meses tampoco la tenía". "No tiene absolutamente nada", y ello es un ejemplo de "incapacidad e incompetencia", añadió.