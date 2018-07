La Fiscal General acusa al tribunal alemán de "extralimitación" de competencias en el caso de Puigdemont

Publicado 27/07/2018 13:30:15 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal general del Estado, María José Segarra, ha acusado al tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein de "extralimitación de competencias" al resolver que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sólo sería extraditado a España por malversación y no por rebelión como pedía el juez del Supremo, Pablo Llarena.

Así lo ha manifestado ante la prensa minutos antes de participar en la conferencia 'El Ministerio Fiscal como magistratura de amparo', que se enmarca en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

La Fiscal General se remite a la decisión que tomó el juez instructor de dejar sin efecto las órdenes de detención, una vez que supo que el tribunal alemán extraditaría a Puigdemont solo por malversación y no por rebelión como había solicitado. "La situación está así, sin perjuicio, de que en un futuro, se pueda realizar otras actuaciones, pero ahora el planteamiento es ése", ha afirmado.

"Un pronunciamiento puntual de un tribunal regional alemán tiene la virtualidad que tiene", ha expresado Segarra, quien ha remarcado que "no tiene ninguna eficacia dentro de España" y que la resolución judicial alemana es síntoma de una "extralimitación" de competencias. "Parece que ha hecho un pronunciamiento que iba más allá de lo que tenía que ser una orden europea de detención", ha anotado.

Asimismo, la Fiscal general del Estado ha señalado que existe un procedimiento penal que van "a seguir adelante" y ha apuntado que "la Justicia española ha hecho todo lo que estaba en su mano para perseguir a todas aquellas otras personas investigadas y procesadas" y que seguirán "con ese interés de que se persiga y se condene" a los fugados "que han cometido un hecho delictivo".

TRANSPARENCIA

Asimismo, la Fiscal general del Estado ha mostrado su inquietud por hacer del Ministerio Fiscal una institución más transparente. "El Ministerio Fiscal ha pecado de no contar lo que hace. No de no hacer, sino de no contar lo suficiente", ha enfatizado Segarra.

Segarra, quien tomó posesión de su cargo el 4 de julio, ha indicado que tiene "mucha ilusión" y también "muchos retos" por delante: "Soy consciente de que estamos a mitad de una legislatura". Por eso, ha remarcado que una de sus principales apuestas es desarrollar "estrategias de visibilización" que hagan que no solo se asocie la Fiscalía General del Estado con acusaciones y procesos judiciales.