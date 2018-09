Fiscales descartan que el Gobierno pueda dirigir a la Fiscalía en la causa por el procés: "Sería intolerable"

Publicado 20/09/2018 17:52:37 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones mayoritarias de fiscales han incidido este jueves en que el Gobierno no puede influir en la Fiscalía para orientar sus actuaciones de cara al procedimiento judicial por el proceso independentista en Cataluña, y consideran que, si intentase hacerlo, sería "una injerencia intolerable".

Estas organizaciones se refieren a las declaraciones del conseller de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, según el cual el Gobierno tendría el compromiso de orientar a la Fiscalía en el proceso judicial por el procés, algo que la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha negado.

Para la Asociación de Fiscales, de ser cierto, sería "una injerencia intolerable". "Se hace imprescindible nuevamente exponer que el Gobierno carece de facultad legal alguna para dar instrucciones al Fiscal General del Estado ni a ningún Fiscal en particular, quienes actúan únicamente sometidos al imperio de la Ley", destaca la organización.

En un comunicado, lamenta "tener que recordar constantemente" a "ciertos representantes" políticos el principio de separación de poderes que establece la Constitución española y rige en democracia.

En la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el presidente Emilio Fernández, añade en declaraciones a Europa Press, que "con independencia de que lo que dice este señor sea cierto o no, no tiene ningún sentido ni el menor recorrido porque las relaciones entre el Gobierno y la Fiscal General del Estado están perfectamente delimitadas y no se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo pueda darle instrucciones".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha incidido en que "transmitir a la opinión pública que el Gobierno tiene posibilidad de dirigir a la Fiscalía es una barbaridad".

"La Fiscalía, con la Fiscal General a la Cabeza, tiene completa autonomía y no depende de las órdenes de ninguna otra autoridad y si hay algún tipo de intento de interferencia o injerencia hay que denunciarlo, pero no se puede decir que eso sea así", ha apostillado.