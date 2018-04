Gabilondo afirma que "esperará lo que haga falta" para hablar con Ciudadanos de la moción de censura a Cifuentes

Publicado 18/04/2018 9:59:56 CET

Considera que el escándalo del máster "pone en cuestión" la forma de la presidenta de "entender el poder"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha explicado este miércoles que la formación "esperará lo que haga falta" para reunirse con Ciudadanos a negociar la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tras haber contactado "en dos ocasiones" con el partido 'naranja', que ha pedido posponer el encuentro unos días. Opina que en todo caso, deberían sentarse a hablar.

"La negociación con Ciudadanos no parece de entrada muy fácil porque hemos hablado con ellos para quedar, y por ahora nos dicen que esperemos un poco (...) Les hemos llamado al menos en dos ocasiones, nos dijeron que a principios de esta semana, esta semana nos han dicho que esperemos unos días y nosotros esperamos lo que haga falta", ha señalado Gabilondo en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

El líder socialista, que podría convertir en presidente de la Comunidad de Madrid de prosperar esa moción que depende del respaldo de Ciudadanos afirma que la prioridad para el partido 'naranja' no es la censura de la presidenta, algo que ven "como un segundo momento", sino que esta dimita y sea relevada por otra persona del Partido Popular. "Lo que tendríamos que hacer es sentarnos", ha comentado.

Defiende esa moción porque considera que el escándalo del máster de Cifuentes "ha puesto en cuestión su modo de concebir el poder y de entender la relación con los ciudadanos". "¿Qué piensa de todos nosotros alguien que cree que en virtud de estar en un lugar determinado puede tener un privilegio para acceder a un asunto que no tenemos los demás?", ha planteado.

Con quien tampoco ha hablado el grupo socialista es con la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, de quien depende la fecha en que se celebrará el debate de la moción de censura. Gabilondo la insta a marcar ya el día en el calendario, por el bien del trabajo parlamentario y para "que la opinión pública sepa a qué atenerse". Desearía que fuese antes del Día de la Comunidad, el 2 de mayo, pero dice que cualquier fecha es aceptable.

"Luego hay otra cosa que me gustaría y es que esas cosas se puedan compartir, coordinar y buscar la opinión de los otros porque, que sea su decisión no quiere decir que no se pueda consultar", ha señalado en referencia a la elección de la fecha por parte de la presidenta de la Asamblea, para añadir: "Lo único que espero, y deseo que sea así, es que como se trata de un asunto que es del Legislativo, no haya consultas con nadie más".

Dice, no obstante, que no quiere "pensar que hay intencionalidad" en el silencio de la presidenta de la Asamblea sobre la fecha de la celebración de ese debate y confía en que si aún no hay una decisión, no sea por beneficiar a Cifuentes y su permanencia en la presidencia regional sino porque "se está en la duda de qué es mejor para la ciudadanía de Madrid".

En cuanto a la posibilidad de que prospere esa moción, Gabilondo afirma que "no está en este momento la idea de hacer gobiernos compartidos, ni siquiera de empezar a negociar" porque de lo que se trata es de conseguir conformar un ejecutivo que "sea capaz" de llevar adelante las medidas que se han venido pactando entre las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura. Menciona como prioridades las situaciones de "emergencia social", las "rentas mínimas y las residencias de mayores".

Afirma así que ni él está abierto a incorporar a otros partidos para formar Gobierno ni los demás quieren hacerlo. "Todos somos ahora conscientes de la situación en la que estamos. Ni siquiera es ventajoso para Podemos ponerse con el PSOE a buscar una especie de alianza electoral ni para Ciudadanos. Cada uno ahora quiere tener su propia seña (...) y no se trata de entrar a repartirse ahora consejerías ni a hacer alianzas extrañas de última hora", ha planteado.