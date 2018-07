Gallardón cree que el Gobierno "sirve a la candidatura" de Rubalcaba y no hará nada que "incomode sus posibilidades"

Actualizado 22/08/2011 12:13:48 CET

"Si el Gobierno no quiere perjudicar al candidato socialista y no estaba dispuesto a adoptar medidas no debería haber llevado el plazo tan lejos"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha opinado este lunes que el Gobierno "sirve a la candidatura" del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que no hará nada de aquí a la celebración de elecciones generales el 20 de noviembre que "incomode sus posibilidades".

En una entrevista en Onda Cero, el primer edil ha señalado que "como éste es un Gobierno al servicio de una candidatura no va a hacer nada que incomode a ese candidato y sus posibilidades, y eso hace prácticamente imposible que adopte las medidas que en este momento necesita España".

"No voy a ser yo el que diga que el Gobierno tenia que hacer lo que tiene que hacer por encima de los intereses del candidato, que por supuesto lo pienso pero es una reflexión que tenia que nacer de ellos mismos; lo que sí critico es que si el Gobierno no quiere perjudicar a su candidato y no estaba dispuesto a adoptar las medidas que otros países están poniendo en funcionamiento y que son absolutamente imprescindibles para superar esta gravísima situación, no debería haber llevado este plazo tan lejos como el 1 de enero de 2012", ha considerado.

Y es que, a su juicio, la convocatoria de elecciones en noviembre supone que el nuevo ejecutivo que salga de las urnas no será conformado hasta principios del año que viene, por lo que las semanas que quedan hasta los comicios son para Gallardón "prescindibles aunque desgraciadamente no se ha prescindido" de ellas.

"Este Gobierno está despidiéndose desde hace ya muchos meses", ha dicho, insistiendo en que, sin embargo, el tiempo hasta que se conforme una nueva dirección para el país supondrá "muchos meses de ocasiones perdidas, mucho tiempo sin adoptar las medidas que necesariamente España tiene que poner en funcionamiento para superar esta situación".

Por ello, ha criticado el "acto de egoísmo político, de interés partidista y de falta de responsabilidad por parte del Gobierno" que supone este retraso, y ha subrayado que la "obligación" de los 'populares' ahora es "intentar que sea una inmensa mayoría de españoles los que apuesten por el cambio".

"NO SON UNAS ELECCIONES MÁS"

"Que sean conscientes de que éstas no son unas elecciones más, y que el Gobierno que salga de las urnas no basta con que sea distinto del actual, sino que debe tener un respaldo mayoritario de la población para poner el rumbo que necesita nuestro país", ha recordado.

Después de eso, será necesario que, al menos durante una legislatura, se logre y se mantenga "un gran acuerdo, un gran pacto" con los agentes sociales y los partidos políticos (incluidas administraciones autonómicas y locales) pero también directamente con "toda la sociedad", a la que hay que explicarle "la hoja de ruta" con la que se intentará resolver esta "grave" situación.

"Se necesita un pacto con los partidos políticos, con los agentes sociales y directamente con la sociedad. Hay que hablarle con verdad, decirle la gravedad de la situación y las medidas, los sacrificios, que tendremos que adoptar para superarla, desde el convencimiento de que podemos hacerlo, desterrando el pesimismo pero desde luego no cayendo en la ilusión utópica de que la mejora de Alemania, Francia o de los mercados internacionales resolverán nuestros problemas", ha destacado.

Y es que España no puede, según el alcalde madrileño, "encomendarse única y exclusivamente a actores externos, a países cuya recuperación, incluso aunque se produjera, no sería suficiente para levantar España si no se establecen las grandes reformas que necesita el país".

"Nuestros problemas son nuestros porque los hemos generado nosotros, los tenemos porque en España se han hecho mal las cosas y las soluciones no nos van a venir desde fuera, las tenemos que adoptar nosotros", ha dicho.

SITUACIÓN "SIN PARANGÓN"

Además, el dirigente 'popular' ha recordado que la gravedad de la actual coyuntura "no tiene parangón con nada ocurrido" hasta ahora, "ni siquiera con 1996, cuando José María Aznar llegó al poder y marco la entrada en el euro como uno de los objetivos de cara a la estabilidad futura del país".

"Y eso, desde luego, necesita una convocatoria que no puede cerrarse al partido, a la ideología", ha continuado Gallardón, para quien ese "cambio político necesario" debe "pilotarlo el PP".

Para él, la prioridad debe ser que, cuando se pase el relevo a la siguiente generación, se pueda dejar un "legado mejor que el recibido". "No podemos ser la primera generación de España que deje a nuestros hijos una situación económica, social, de incertidumbre, peor que la heredada de nuestros padres. No ha ocurrido nunca salvo catástrofes en nuestra historia y no podemos permitir que eso ocurra", ha zanjado.