García Escudero, "partidario" de mantener la "unidad" del partido y cree que los candidatos trabajan para ello

Publicado 16/07/2018 14:41:14 CET

VALENCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, se ha mostrado "partidario" de que "se mantenga la unidad" dentro del PP porque ha subrayado que esa es "la gran fortaleza". "Estoy convencido de que todos los candidatos también saben que ese es el gran valor del PP y están trabajando por ello", ha indicado.

Así lo ha asegurado el también presidente del Senado a los medios de comunicación en Valencia, tras dar la conferencia 'Sesión plenaria. El pluralismo político y territorial: su reflejo en el Senado', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia, al ser preguntado por la primarias de la formación.

García Escudero ha indicado que en el proceso para elegir al nuevo presidente de los 'populares', que culminará este fin de semana con la celebración del Congreso Nacional en Madrid, "hay unas reglas marcadas de cómo tiene que ser" que "se están cumpliendo escrupulosamente".

"Yo soy partidario de que se mantenga la unidad, que es la gran fortaleza del PP, y estoy convencido de que todos los candidatos también saben que ese es el gran valor del PP y están trabajando por ello", ha puntualizado.

Preguntado por la "guerra sucia" dentro del partido, ha manifestado que a él no le gusta como "no le gusta a nadie". "Ese tipo de cuestiones a mi no me gustan", ha admitido para señalar que "hay suficientes argumentos por parte de todo el mundo como para exponer sus ideas y hacer una campaña cómo se está haciendo".

A su juicio, esta siendo una campaña en la que "cada uno está contando sus ideas y sus proyectos" y así "es como se tiene que hacer" porque "todo lo demás no viene a cuento", ha considerado.

Insistido por el apoyo que este lunes ha manifestado María Dolores de Cospedal hacía el candidato Pablo Casado, ha agregado: "Me parece muy bien, qué quiere que le diga".

Sobre si confía en cerrar una lista unitaria, ha afirmado que esa es una cuestión que "depende de los candidatos". "A mí lo que más me importa es que el día 22 de julio el partido esté unido y fuerte y salga a una etapa nueva hacia adelante y que siga significando y representando el papel que ha venido haciendo prácticamente desde la transición como uno de los grandes partidos, que ha sido de gobierno y se ha ido alternando todos estos años", ha subrayado.