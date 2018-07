García-Hernández, Margallo y Casado piden al PP que no exija estar inscrito para votar en las primarias

Actualizado 26/06/2018 22:52:17 CET

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Los candidatos a la Presidencia del PP José Ramón García-Hernández, José Manuel García-Margallo han reclamado a la formación que se amplíe el plazo de inscripción a las elecciones primarias que se celebrarán el próximo día 5 de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación.

Tanto la candidatura de José Ramón García-Hernández como la del exministro José Manuel García-Margallo ya han presentado sendos escritos en este sentido ante la Comisión Organizadora del XIX Congreso Nacional del PP (COC) que preside Luis de Grandes, mientras que en el caso de Pablo Casado ha anunciado su intención de obrar en el mismo sentido.

Esta decisión se produce después de que el PP haya dado a conocer el dato provisional de inscritos para participar en las primarias, con un total de 66.384 afiliados del PP, que representan el 7,6 por ciento de los 869.535 afiliados al partido a fecha de junio.

Los tres candidatos consideran que la cifra es demasiado baja y solicitan al PP poder ampliar el plazo para que los afiliados puedan regularizar el pago de las cuotas hasta el mismo día de la votación, el 5 de julio.

El primero en anunciar esta medida ha sido el candidato a la presidencia del PP José Ramón García-Hernández cuando todavía no se habían anunciado las cifras provisionales de inscritos, aunque ya se preveía que fueran bajas. "Bordeamos el ridículo", ha apuntado.

En declaraciones a las puertas de la sede nacional, el candidato ha reivindicado que puedan votar el próximo día 5 de julio todos los afiliados al corriente de pago de sus cuotas y que no se tenga en cuenta quiénes se han inscrito expresamente y quiénes no. Este requisito se incluyó en las normas de organización del Congreso, de acuerdo con el artículo 35.2 d) de los Estatutos del PP aprobados el año pasado, que señalan que se abrirá un plazo de 15 días "para que cualquier afiliado se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral".

García-Hernández ha explicado sin embargo que ese mismo artículo señala también en su punto número 1 que todo afiliado al corriente de pago "tiene derecho a elegir a la persona que ostentará la presidencia nacional", según dice textualmente esa norma. Añadir el requisito de la inscripción, argumenta el candidato en su escrito, "resulta injustificado y lesivo para el principio de democracia interna" y debe ser eliminado.

"Va contra el espíritu de la ley general y de los principios electorales no sólo de España: nadie tiene que inscribirse para votar", ha denunciado el aspirante en declaraciones a las puertas de la sede nacional del PP y antes de plantear su reclamación a la COC. Espera que sea tenida en cuenta, pero no descarta acudir a la vía judicial si la comisión organizadora no la atiende.

Por su parte, el exministro García-Margallo ha considerado "muy preocupante" el "reducido" número de inscritos y ha señalado que se ha producido "una limitación en la participación y voto del afiliado" porque, de lo contrario, dice, "se estaría restringiendo un derecho esencial del afiliado sin causa o motivo suficiente".

Además, Pablo Casado ha anunciado que su candidatura pedirá a la Comisión Organizadora del Congreso que se pueda ampliar el plazo hasta el día 5 de julio para que así los afiliados puedan regularizar el pago de las cuotas documentalmente e inscribirse. Tras conocerse la cifra provisional de inscritos, ha calificado de "malísima" noticia la baja inscripción y ha asegurado que se traduce en que van a participar los afiliados más próximos al "organigrama", que son "más vulnerables a las presiones que se están produciendo por parte de algunas candidaturas".

En declaraciones en el Congreso, Casado ha lamentado la baja inscripción (unos 66.000 de los 860.000 afiliados, según datos provisionales) y ha pedido "autocrítica". "Algo habremos hecho mal con la pérdida de votos que hemos tenido y la pérdida de interés al participar en un proceso interno", ha dicho el candidato. "El PP tiene que ir a un periodo de revitalización, de renovación, de cambio", ha insistido.

El aspirante ha dicho también que si gana el congreso y es elegido presidente depurará el censo del PP, esos 869.535 afiliados según los datos de junio facilitados, y ha apostado por un partido con miembros activos y participativos y con más sedes virtuales. "Donde los partidos tradicionales no se actualizaron surgieron movimientos sociales para sustituirlos", ha avisado.

También ha negado que la baja participación (7,6%) perjudique a su candidatura sino a todas, porque indica que falta "músculo" en el partido, pero ha dejado claro que no restará "legitimidad" a quien gane este proceso.

Desde las candidaturas de Soraya Sáenz de Santamaría y Elio Cabanes no se han pronunciado sobre la baja cifra de inscritos, mientras que en el caso de María Dolores de Cospedal se ha defendido el procedimiento y los plazos establecidos.

Así, Dolors Montserrat, portavoz de la candidatura de Cospedal, ha señalado que la cifra de inscritos no es mala teniendo en cuenta lo apretado de todos los plazos desde que se convocó el congreso. "Son muchísimos los 65.000 afiliados que han pasado por nuestras sedes en esos pocos días", ha dicho.

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Montserrat ha rechazado cambiar ahora las normas de funcionamiento del congreso, los plazos de inscripción e incluso las condiciones para poder votar entre los seis candidatos a la presidencia del PP.

"Son normas que aprobamos en el congreso nacional pasado y que muchos de los candidatos actuales estaban de acuerdo en las normas aprobadas entonces por todos los compromisarios. Las normas no se cambian a mitad de partido y menos en un partido como el nuestro que siempre ha cumplido las leyes", ha dicho.

Dolors Montserrat ha insistido en el breve plazo de tiempo en que se está desarrollando todo y ha defendido la "legitimidad" de los 65.000 que se han apuntado. "Es un proceso completamente nuevo, en 40 años no se habían hecho primarias y a todo el mundo le cuesta acostumbrarse. Pero si analizamos los datos veremos que a lo mejor ha crecido la inscripción respecto a los congresos autonómicos", ha añadido.