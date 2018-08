García (PP), sobre exhumar a Franco: "Que no cuenten con nosotros para resucitar el pasado y evitar hablar del futuro"

Publicado 22/08/2018 10:20:23 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García, ha asegurado este miércoles que la formación no va a "colaborar" en la tramitación por decreto ley de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, porque considera que es "un intento de retorcer" la voluntad de "la mayoría de los españoles" y una "cortina de humo".

"Nosotros no vamos a estar en esta cuestión. Que no cuenten con nosotros en el Gobierno para esto, porque no estamos de acuerdo en resucitar el pasado para evitar que se hable del futuro y evitar que se hable de la subida de impuestos. No vamos a colaborar en este intento de retorcer la mayoría de los españoles", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha criticado la fórmula elegida por el Gobierno, porque el decreto "es para cuestiones urgentes". "No podemos votar a favor, porque lo están utilizando también para nombrar a la cúpula de RTVE y de esto subyace que no pueden llevar la gobernabilidad como sería deseable", ha apostillado.

García, que no ha concretado si el PP votará en contra o se abstendrá cuando el decreto inicie su andadura en el Congreso, ha comentado no obstante en otro momento de la entrevista que la formación va a "plantar cara" a la forma de gobernar de Pedro Sánchez y refiriéndose, en general, a la adopción de medidas por decreto, ha avanzado que los 'populares' recurrirán todo aquel que no esté justificado en términos de urgencia.

"Creo que lo que toca, y lo que vamos a hacer es plantar cara, y recurrir estas medidas por real decreto que Sánchez intentará aprobar durante el próximo año. Vamos a recurrir todos aquellos que no tengan carácter de urgencia y que no estén previstos en el ordenamiento como urgentes", ha asegurado, sin mencionar en particular el previsto decreto sobre la exhumación de Franco.

García ha ironizado además al apuntar que "hay que reconocerle cierto mérito" al Gobierno, porque ha desplegado "una cortina de humo" que ha evitado que se hable de que el Ejecutivo "tiene casi más ministros que diputados". "Me he tenido que pellizcar para ver que en pleno siglo XXI estamos hablando de estas cuestiones", ha comentado.