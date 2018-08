Garrido celebra que el PP haya "recuperado" el centro-derecha con la victoria de Casado

Publicado 23/07/2018 11:23:56 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha celebrado este lunes que la formación haya "recuperado" el centro-derecha con la victoria de Pablo Casado en el 19 Congreso Nacional del partido y ha señalado que "es una muy buena señal" que "la extrema izquierda de Podemos" y "la extrema nada de Ciudadanos" les hayan criticado.

Así lo ha manifestado ante la prensa al término de la inauguración del seminario 'Justicia política: nuevos escenarios', que se enmarca en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, donde ha remarcado que está "encantado" con que Pablo Casado sea el presidente del Partido Popular, porque "ha despertado la ilusión del partido".

"Nosotros hemos recuperado lo que somos siempre, que es un partido de centro-derecha que aspira a acoger a todo ese sector de la sociedad que cree en unas políticas moderadas de centro-derecha", ha apuntado Garrido, quien también ha celebrado que la primera decisión que ha adoptado el nuevo presidente de la formación sea celebrar este jueves un Comité Ejecutivo en Barcelona.

"Creo que es todo un gesto que el primer Comité Ejecutivo se vaya a celebrar en Barcelona para demostrar que, inequívocamente, uno de los problemas fundamentales que tiene en este momento España es el secesionismo", ha anotado el presidente regional. "Pablo (Casado) va a ser un referente absoluto para luchar contra el independentismo" que actuará "con firmeza", ha añadido.

En este sentido, Garrido ha señalado que Casado ha conseguido "despertar" la "ilusión" en el PP y que, "honestamente", cree que el discurso que tuvo en el cierre del 19 Congreso Nacional consiguió reforzar este discurso de unidad entre los militantes. Por este motivo, ha añadido, "ha sido una grandísima elección para el PP de España".

Asimismo, ante las críticas del resto de formaciones que dicen que el PP está tornando a la extrema derecha, el presidente regional ha recordado un mensaje que publicó ayer en la red social Twitter, donde indicó que "es una muy buena señal" que "la extrema izquierda de Podemos" y "la extrema nada de Ciudadanos" critiquen a la formación tras la victoria de Casado.

Por su parte, y en referencia al acercamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat, Quim Torra, Garrido ha señalado que "no se puede recibir con todos los honores" a quien "no ha dado ni un solo paso atrás en su idea de vulnerar la legalidad y de independizar Cataluña ante el resto de España", cuando todavía no ha recibido a otros presidentes autonómicos.