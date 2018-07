Garrigues Walker: "España por sí misma no puede salir de la crisis, hagamos lo que hagamos"

Actualizado 22/09/2012 22:48:28 CET

El jurista participa en la primera conversación de Hay Festival Segovia junto a Raja Mohan y Javier Moreno

SEGOVIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurista e intelectual Antonio Garrigues Walker ha asegurado que España por sí misma no podrá superar la crisis que atraviesa "haga lo que haga", ya que en estos momentos el mundo se encuentra en depresión económica "profunda", y ha incidido en que el país saldría adelante si la situación global se recuperara y Europa estuviera creciendo al 3,5 ó al 4 por ciento.

Garrigues Walker ha aseverado que en la actualidad "ningún país pasa por un buen momento" y ha puesto como ejemplo a China, India, Brasil, México o Estados Unidos, así como Italia, Francia e incluso Alemania. "Europa en su conjunto está muy mal", ha reafirmado antes de participar en Segovia en la conferencia 'Voces Libres', con la que se abre oficialmente el Hay Festival 2012.

El presidente del despacho de abogados Garrigues ha manifestado que ha de entenderse y aceptar que "aquellos que piensan que España es el peor país del mundo se equivocan verticalmente", pues existe una crisis generalizada, "demasiado larga, dura y puñetera", y ha señalado la necesidad de comenzar un cambio de ritmo.

Garrigues ha recordado que la Humanidad ha superado todas las depresiones y ha remarcado que ésta sin duda también se va a superar, en un momento u otro, si bien ha matizado que hasta la fecha no se ha sabido encontrar la fórmula para mantener procesos de crecimiento sostenible.

En su opinión, han sido los anglosajones los que han puesto en marcha esta recesión mundial con una crisis financiera "derivada de la codicia, la avaricia y la corrupción". "Yo no digo que Europa no tenga sus propias culpas, pero que el origen de ésta en el mundo anglosajón creo que nadie lo puede poner en duda, y por eso me molesta tanto cuando los americanos se dediquen a echar la culpa a Europa de su propia falta de crecimiento", se ha quejado.

Por ello, considera que España debe continuar haciendo lo que ha hecho hasta ahora: "poner en orden su casa, prepararse para un nuevo periodo de crecimiento y evitar repetir los errores que ha cometido".

VOCES INDEPENDENTISTAS

El intelectual español ha señalado por otra parte, sobre las demandas independentistas en Cataluña, que éstas llevan sonando desde hace tiempo, que es un problema muy complejo y largo que "requiere una larga paciencia", pero que se va a superar, igual que otras muchas situaciones de este orden.

En estos momentos, ha reconocido, la situación es mucho más "exacerbada y agria", aunque ha asegurado que siempre tras la tempestad llega la calma y que la ciudadanía catalana y la sociedad española "han demostrado mil veces que son mucho más sensatas que el propio estamento político", por lo que este asunto, según ha dicho, se irá clarificando.

"Que se pueden encontrar soluciones, yo no lo dudo, y eso lo único que requiere es diálogo, pero en estos momentos nadie habla con nadie", ha lamentado, a la vez que ha recalcado que la democracia es única y exclusivamente diálogo.

Junto a Garrigues, han participado en la conversación el experto indio en Relaciones Internacionales Raja Mohan y el director de El País, Javier Moreno, que han reflexionado en torno a la globalización.

El acto se ha celebrado en el Campus de IE University, hasta donde han llegado algunos de los invitados de la nueva edición del Hay Festival, encuentro internacional en torno a las artes y las letras que reunirá hasta el 30 de septiembre a 130 autores, artistas, pensadores y periodistas en 67 eventos.