Garzón rechaza nuevas imputaciones a Otegi y dice que criminalizar a la izquierda abertzale contradice la Constitución

Actualizado 26/01/2007 14:47:15 CET

Afirma que este movimiento "está fuera" de su investigación judicial a no ser que se acredite que está instrumentalizada por Batasuna

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó hoy un auto en el que rechaza imputar al líder de Batasuna Arnaldo Otegi y a otros once representantes de la izquierda abertzale nuevos delitos de desobediencia por su participación en diferentes actos públicos, tal y como habían solicitado varias asociaciones de víctimas. Aduce que criminalizar a la izquierda abertazle "por el sólo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria(...) y contradice abiertamente el artículo 24.2 de la Constitución".

Afirma que Otegi, al igual que el resto de imputados en la causa que él tramita contra Batasuna, como Pernando Barrena o Joseba Permach, "pueden participar en cualquier acto con tal de que el acto no esté auspiciado o convocado, directa o indirectamente, por alguna de las organizaciones suspendidas o declaradas ilícitas, o aquellos no actúen en nombre o representación de éstas", puesto que por su militancia en Batasuna "no tienen suspendidos sus derechos civiles o políticos".

Con respecto a uno de los actos denunciados, la intervención de Otegi en la rueda de prensa que ofreció el pasado 30 de diciembre, tras el atentado de ETA el la T4 del aeropuerto de Barajas, Garzón estima que compareció en representación de la izquierda abertzale, y si es cierto que citó varias veces a la formación ilegalizada, "aquella aislada referencia no puede marcar por sí misma una modificación de las medidas restrictivas de libertad". Otegi se encuentra bajo fianza en la causa en la que Garzón investiga la presunta sumisión a ETA de la red de 'herriko-tabernas' vinculadas a Batasuna.

COINCIDENCIA DE SLOGANES.

Nada impide, por tanto, que Otegi y el resto de represenatanes abertzale desarrollen su actividad política "sin más límite que el marcado por la ley y con igualdad de armas con los demás". "Ni la coincidencia de eslóganes, ni la defensa de similares postulados ideológicos puede actuar como límite -agrega el juez-. Sólo si se aportaran pruebas pruebas que evidenciarán la integración en la estructura terrorista podría tomarse una decisión en sentido restrictivo".

En la parte dispositiva de su auto, y en consonancia con la postura del Ministerio Fiscal, el juez declara que la denominada izquierda abertzale es una organización o movimiento que "está fuera de este procedimiento, a no ser que se instrumentalice, y se acredite así, por Batasuna, a sus propios fines".

Por ello rechaza todas las citaciones solicitadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua en relación con diferentes actos públicos (ruedas de prensa y manifestaciones) celebrados desde el pasado mes de septiembre, en los que participaron Otegi y otros representantes de la izquierda abertzale, si bien les advierte que si en el futuro actúan en nombre de Batasuna pueden incurrir en desobediencia.

El resto de aludidos por Garzón en su auto son Permanch, Barrena, Ione Goiricelaia, Xabier Larralde, Joana Regueiro, Imanol Iparraguirre, Ibon Arbulu, Karmelo Landa, Marije Fullaondo, Mikel Etxabure e Itiziar Lopetegui.

En su escrito, de doce páginas, el juez afirma que la suspensión de actividades de Batasuna no criminaliza "ni una ideología, ni una opción política determinada, sino que el reproche penal se refiere exclusivamente a una personas físicas y jurídicas concretas". Por tanto, no se trata de controlar la actividad política de un grupo de personas "sino de constatar si los actos, por sus características y circunstancias concurrentes, son promovidos o auspiciados por la organización suspendida Batasuna".

INICIATIVAS FUTURAS. En conclusión, según Garzón, deberá demostrarse que la dirección actual de la izquierda abertzale está en manos de ETA, "sin que sea suficiente la afirmación retórica de que son los mismos miembros de Batasuna los que ahora asumen la dirección, porque, aunque así fuera, debería demostrarse la sumisión, vinculación e integración actual de la izquierda abertzale en la estructura de ETA, y esto no está ni acreditado, ni probado indiciariamente"

Por ello, cualquier decisión que tome la izquierda aberzale "o cualquier iniciativa u opción política que emprenda, no pueden ser valoradas ni juzgadas bajo el mismo prisma histórico derivado de la suspensión de actividades de Batasuna", a menos que la izquierda abertzale haya asumido los postulados "en forma mimética" de Batasuna.

En su esctito, Garzón también se dirije a las acusaciones particulares que han venido solicitando su actuación contra Otegi otros miembros de la izquierda abertzale, a las que dice que "conviene dejar claro definitivamente cual es el objeto del proceso, y así evitar posteriores acciones que eternizarían el curso de la causa".

POSTURA FISCAL.

La Fiscalía advierte por su parte en el escrito que presentó esta mañana ante el juez que la convocatoria de ruedas de prensa sin la utilización de lemas, emblemas o símbolos de un partido político disuelto" difícilmente pueden encajar en el ámbito de la prohibición a pesar de que se mencione de forma circunstancial a Batasuna. Según el escrito del fiscal Carlos Bautista, el movimiento autodenominado izquierda abertzale no equivale a un partido y no puede verse afectado por el auto de suspensión. Así, la Fiscalía pone de manifiesto que en las distintas ruedas de prensa y actos que tuvieron lugar en los últimos meses no se detectó la utilización de símbolos del partido ilegalizado y, por tanto, no procede la citación de ninguno de los dirigentes de la formación.