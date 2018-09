La Generalitat pide convocar 1.500 plazas de Mossos y Marlaska lo planteará a Hacienda

Publicado 06/09/2018 14:11:24 CET

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha pedido este jueves al Ministerio de Interior poder convocar 1.500 plazas de Mossos d'Esquadra en los próximos dos años (750 para 2019 y 750 para 2020), una petición que ahora el Ministerio deberá abordar con el Ministerio de Hacienda, que tiene la última palabra.

Según fuentes conocedoras, es uno de los temas abordados en la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada en la Generalitat y a la que han asistido el presidente del Govern, Quim Torra, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.

La Generalitat alega que solicita estas 1.500 plazas por las bajas que ha habido en el cuerpo y la previsión de las que pueda haber, y el Ministerio responde que su decisión no es un 'sí' ni un 'no', sino que no es su competencia decidirlo y que lo abordará con Hacienda, que es el departamento competente en la materia.