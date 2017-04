'Génova' dice que no han pedido que dimita Aguirre y que ya asumió su "responsabilidad orgánica" en el PP de Madrid

Actualizado 24/04/2017 14:09:59 CET

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la dirección nacional del partido no ha pedido la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento y ha recordado que ya asumió su "responsabilidad orgánica" en febrero de 2016 cuando dejó la Presidencia del PP de Madrid por otras informaciones sobre el llamado 'caso Púnica'.

"No he oído ninguna acusación ni ninguna investigación que recaiga contra Aguirre. Me imagino que será ella la que tenga que explicar cualquier tipo de responsabilidad que considere que ha tenido en su relación con Ignacio González, fuera de cualquier acusación procesal o penal", ha manifestado Casado en una rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP que ha presidido la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dado que Mariano Rajoy está de viaje oficial en Brasil.

Al ser preguntado si 'Génova' le ha reclamado a Aguirre su dimisión después de que su vicepresidenta y sucesor al frente de la Comunidad de Madrid haya sido encarcelado por la presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, el portavoz el PP ha rechazado que lo hayan hecho. "No hemos pedido que dimita", ha afirmado, para añadir que será la propia Aguirre la que deberá tomar las decisiones a "título particular", "desligando" las informaciones sobre el Canal de su actual labor como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Tras expresar su apoyo a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, por poner este caso en manos de la Justicia, Casado ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" y ha ceñido esas supuestas irregularidades en Canal de Isabel II a comportamientos "individuales".

"En política, la corrupción no es cosa de siglas sino de personas", ha afirmado el responsable de Comunicación del PP, para agregar que estaban "profundamente indignados" y "avergonzados" por las informaciones sobre presunta corrupción e irregularidades que estaban publicando los medios de comunicación.

