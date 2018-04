El Gobierno cree que la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont no "empaña" la imagen de España

Publicado 11/04/2018 10:24:55 CET

Catalá reitera que hay que "respetar" las decisiones judiciales: "No vamos a escrachar, ni coaccionar"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la imagen de España en el exterior no está "empañada" a raíz de que la justicia alemana haya cuestionado el delito de rebelión por el que el Tribunal Supremo ha procesado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Así ha respondido a la pregunta realizada por la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín sobre si el Gobierno considera que la imagen de España se ha visto "dañada" tras la decisión adoptada por el tribunal de Schleswig-Holstein el pasado jueves.

"En absoluto, la imagen de España en Europa y en el mundo no se encuentra emapañada", ha dicho Catalá, al mismo tiempo que ha explicado que el hecho de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya procesado a algunos de los investigados en la causa relacionada con el denominado 'procés' por rebelión y que los jueces alemanes rechacen, en un principio, este tipo penal es una "discrepancia jurídica".

Asimismo, el ministro, que ha enfatizado que el Gobierno "respeta" la decisión de los jueces, ha destacado que esas "tensiones que puedan haber en las interpretaciones jurídicas" no tienen nada que ver con la "valoración de la calidad de la democracia" que, según ha dicho, en España "es muy alta".

No obstante, la diputada del grupo confederal le ha reprochado que por la "nefasta gestión" del Gobierno de Mariano Rajoy esta cuestión ocupó las portadas de los periódicos internacionales porque, a su juicio, España es una "anomalía en Europa". Ante esto, el titular de Justicia ha recalcado que España no ha sido "examinada" y ha añadido que la anomalía es "ponerse del lado de los antieuroepos, xenófobos, radicales, fascistas, que no construyen Europa y no del lado de los países y gobiernos que defienden el Estado de Derecho, las libertades y la separación de poderes".

"VARAPALO A LA ESTRATEGIA POLÍTICA Y JUDICIAL DEL GOBIERNO"

Sobre este mismo tema ha sido preguntado por el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, quien ha subrayado que la decisión del tribunal alemán es "un varapalo a toda la estrategia política y judicial del Gobierno". El ministro de Justicia ha insistido en que es un tema que debe resolverse en el Poder Judicial y que, con respeto a la separación de poderes, no van a "escrachar", "ni coaccionar".

En un momento de su intervención, Catalá ha afeado a Campuzano que acuda al hemiciclo con un lazo amarillo en su chaqueta: "Tiene suerte porque usted puede venir a esta cámara con ese lazo que es ofensivo porque dice que hay presos políticos en España, y no hay presos políticos, hay políticos presos", ha dicho el ministro.

Ha continuado diciendo que "hay otros que en Cataluña no pueden hablar, ni pasear porque les amenazan, les escrachan, les pintan en sus casas", en alusión a distintos acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña durante la investigación relacionada con el proceso soberanista y el referéndum ilegal del 1 de octubre. "A ustedes esos no les importa, eso es lo que han conseguido: un clima de confrontación, de amenazas", gracias a los planteamientos independentistas, ha concluido Catalá.

"FALAZ RELATO DE LA VIOLENCIA"

Por su parte, Campuzano ha instado al ministro de Justicia a que no "minimice" la resolución de los magistrados alemanes porque, en su opinión, es una muestra de el Gobierno ha utilizado "la acción de la justicia" para hacer un "falaz relato de la violencia". "Han movilizado la Fiscalía General del Estado, a la Guardia Civil para construir informes alucinantes y están construyendo un relato político sobre la violencia y el terrorismo que extremadamente peligroso y terrible", ha lamentado el diputado del PDeCAT.

En este sentido, Campuzano ha asegurado que la democracia española se está "deteriorando" y ha recordado que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a adoptar medidas cautelares contra el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, que garanticen sus derechos políticos. Para Campuzano, la sentencia del tribunal alemán es una "oportunidad" para que el Gobierno de Rajoy "rectifique" y "asuma responsabilidades".