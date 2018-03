El Gobierno dice que los independentistas no pueden ir de "víctimas" y pide a Torrent un pleno "en positivo"

Publicado 27/03/2018 15:54:10 CET

Méndez de Vigo recalca que la situación de Puigdemont y demás procesados está "en manos de la Justicia", no de los gobiernos Ve "lamentables" los "brotes violentos y radicales" registrados estos días, que no "favorecen la imagen de Cataluña"

El portavoz del gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha avisado este martes a los independentistas de que no pueden presentarse como "víctimas" tras las detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del procesamiento de varios exconsejeros catalanes, ya que, según ha dicho, se les juzga por actuaciones contrarias a la ley y no por sus ideas. Tras recalcar que la situación de los procesados está en manos de los jueces y no de los gobiernos, ha pedido al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que este miércoles haya un pleno en "positivo" y no se repitan "errores".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, Méndez de Vigo ha hecho hincapié varias veces en que la situación de Puigdemont y del resto de personas procesadas está "exclusivamente en manos de la Justicia".

"Las personas procesadas no están siendo investigadas ni privadas de libertad por sus ideas sino por sus graves actuaciones contrarias al Estado de Derecho", ha resaltado, para recordar que en estos meses fueron "advertidas de forma reiterada" de que sus actuaciones eran "delictivas" y podían tener "consecuencias" ante los tribunales.

En este sentido, el portavoz del Gobierno ha subrayado que los partidos políticos decidieron presentarlos como candidatos a las elecciones del 21 de diciembre "a sabiendas" de su situación procesal, por lo que "no pueden presentarse como víctimas de una situación que ellos mismos conocían y propiciaron".

RECUERDA LO QUE DIJO EL TC

Ante el pleno en defensa del expresidente Carles Puigdemont --en prisión preventiva en Alemania tras su detención el pasado domingo-- que ha convocado Roger Torrent, Méndez de Vigo ha indicado que el Gobierno "respeta la soberanía parlamentaria" porque es competencia del presidente de la Cámara y la mesa convocar ese pleno.

Eso sí, ha dicho que les gustaría que fuera un "pleno en positivo" y "no hubiera un empecinamiento de los errores" porque, según ha recordado, lo que no puede hacer el Parlamento catalán es investir a un candidato que no está presente, tal y como ya ha dicho el Tribunal Constitucional. Dicho esto, ha avisado que "ya saben las consecuencias políticas y jurídicas" que acarrea el incumplimiento de las sentencias del tribunal de garantías.

En este sentido, Méndez de Vigo ha pedido de nuevo la investidura de un candidato sin "causas judiciales pendientes" que se convierta en el "presidente de todos los catalanes" y no solo de una parte. "Eso es lo que nos parece importante y es nos gustaría ver en los próximos días", ha manifestado.

Dicho esto, ha censurado que tres meses después de los comicios no hayan sido "capaces" de elegir a un presidente de la Generalitat y ha advertido que mientras no haya acuerdo el tiempo corre y está vigente el artículo 155 de la Constitución que se está ejerciendo "con prudencia, proporcionalidad y eficacia".

COOPERACIÓN JUDICIAL SIN INTERVENCIÓN DE GOBIERNOS

Tras subrayar que la justicia es "igual para todos" y "nadie" puede pretender situarse por encima de la ley, el ministro ha indicado que en la Unión Europea existen mecanismos de cooperación judicial e internacional específicos que configuran un espacio jurídico y judicial común. Según ha dicho, esa confianza judicial en la UE ha "eliminado el control político" y ha "procurado el entendimiento directo entre las autoridades judiciales".

En este punto, ha recordado que en el Tratado de Amsterdam en 1997 se suprimió el asiló entre países miembros de la UE y después se impulsó la orden de detención y entrega, que fue aprobada en 2002 siendo ministro del Interior, Mariano Rajoy. La euroorden "suprime la extradición y facilita que la decisión de detener y entregar a un reclamado se ejecute entre autoridades judiciales sin intervención de los Gobiernos", según Méndez de Vigo.

En este sentido, ha explicado que para llevar a cabo esa euroorden basta con que el delito esté castigado con una pena superior a los 12 meses de prisión, "condición que se cumple sobradamente en el caso de Puigdemont en Alemania". Y el plazo máximo para la resolución será de 60 días, ampliable otros 30.

Además, ha recordado que Alemania es el país de la UE que más procesos de entrega de personas reclamadas inició en 2015, con 1610 entregas. De la misma manera, ha recordado que el su Código Penal alemán incluye la alta tradición, con una pena que va desde los 10 años hasta la cadena perpetua.

"Europa no es solo un espacio económico sino que está fundada en unos principios básicos que incluye la libertad, el respeto a los derechos de todos, la ley, la democracia y el Estado de Derecho", ha apostillado el ministro de Educación, Cultura y Deporte.

ALTERCADOS EN CATALUÑA

Al ser preguntado por las alteraciones del orden público que se están produciendo estos días en Cataluña en protesta por las decisiones judiciales, Méndez de Vigo ha calificado de "muy lamentables" esos incidentes, que, según ha dicho, son "absolutamente rechazables". Además, ha añadido que esos "brotes violentos o radicales en modo alguno favorecen la imagen de Cataluña".

"Eso es algo enormemente negativo y negativo sobre todo para los propios catalanes, que ven perturbada su paz social por estos grupos violentos que quieren alterarla", ha asegurado, para confiar en que estos incidentes no se mantengan en el tiempo porque "no es una contribución positiva a lo que necesita Cataluña, que es recuperar la convivencia y eliminar las tensiones".