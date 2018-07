El Gobierno de Madrid y PSOE celebrarán por primera vez por separado el Dos de mayo

Actualizado 02/05/2009 10:59:04 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Puerta del Sol y la plaza del 2 de mayo se convertirán hoy en los escenarios de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, una jornada en la que el Gobierno autonómico y el PSOE estarán separados por primera vez desde que Madrid se constituyó en Comunidad Autónoma debido al 'plante' de los socialistas a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por lo que consideraron el cierre prematuro de la Comisión de Investigación sobre la supuesta red de espionaje a altos cargos madrileños.

Así, mientras Aguirre organizará una recepción con invitación en la sede del Gobierno regional como viene siendo habitual en los últimos años, el PSM ha planteado un acto en conmemoración de Manuela Malasaña, una de las víctimas del levantamiento, en la plaza del 2 de mayo dedicado a los vecinos al que asistirán, entre otros, el ex alcalde Juan Barranco, el escritor Antonio Gómez Rufo y algún ministro.

El primer desencuentro entre Gómez y Aguirre tuvo lugar en el mes de marzo, cuando se decidió cerrar la Comisión de Investigación que se celebraba en la Asamblea de Madrid para analizar si miembros de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se habían dedicado a espiar a altos cargos regionales.

En señal de protesta por el "carpetazo", los socialistas anunciaron que boicotearían los actos oficiales organizados por la Comunidad de Madrid coincidiendo con que el primero de ellos fue el homenaje que la Administración autonómica organizó con motivo de los atentados del 11 de marzo. Aunque el PSM no acudió a este acto, sí que estuvo presente en todos aquellos que realizaron los sindicatos y el Ejecutivo central, entre otros.

Además del espionaje, el PSM reacciona al boicot emprendido por el PP contra el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, después de que llamara "tontos de los cojones" a los votantes de derecha pese a que el socialista ha pedido disculpas públicas. La situación ha empeorado con las declaraciones del director general de Infraestructuras de la Comunidad, Jesús Trabada, cuando afirmó que Castro estaba "castigado" sin metro a El Casar como consecuencia de esta polémica.

En principio, desde el Gobierno regional se hicieron una serie de esfuerzos para intentar convencer a Gómez de que acudiera a la recepción en la sede de la Comunidad de Madrid, pero unas declaraciones del vicepresidente, Ignacio González, en las que asumía que Gómez estaría presente en los homenajes institucionales porque se había dado cuenta del "ridículo" que había hecho "tras patear el trasero a las víctimas del terrorismo" no acudiendo a los actos del 11-M, aumentaron la brecha entre los socialistas y el Ejecutivo autonómico.

No obstante, Aguirre ha seguido intentando que el líder de los socialistas madrileños acuda a su fiesta. Tal es así, que ha confesado que ha tenido que pedir al ex alcalde Juan Barranco que interceda tras varias llamadas telefónica a Gómez entre ambos para que el socialista cambie de actitud y se pueda retomar el diálogo. Incluso se ofreció a invitarle a unos "sandwiches", oferta que ha no ha sido respondida por parte de Gómez.

A pesar de ello, las aguas siguen revueltas hasta tal punto que la presidenta madrileña ha afirmado que el 2 de mayo es la fiesta de todos los madrileños y que es "más importante que el capricho de cada uno", por lo que no se va a erigir "en protagonista" a quien no cree que lo merezca, en alusión a Gómez.

Horas antes de que llegue el 2 de mayo, se mantienen las dos celebraciones paralelas: la que tendrá lugar en la Puerta del Sol y la que acogerá el barrio de Malasaña.

El mal ambiente entre los dos partidos viene de lejos, puesto que en el último acto instucional que acogió la Puerta del Sol el Día de la Constitución también se vivieron momentos de tensión cuando Castro llegó a la sede del Gobierno regional y se encontró con que alcaldes y miembros del PP lucían en sus solapas pegatinas en las que se podía leer 'Por la Constitución, Pedro Castro dimisión'.

DIVERSOS ACTOS

Los actos oficiales comenzarán a las 10 horas con una ofrenda floral en el Cementerio de la Florida en memoria a los caídos en la defensa de Madrid y terminarán a las 13 horas, con la tradicional recepción en la Real Casa de Correos.

A las 11 horas, tendrá lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno regional, la imposición de la Medalla de Oro de la Comunidad a Alicia y Esther Koplowitz por su actividad social y empresarial, y a la Fundación Universitaria San Pablo CEU que ha sido distinguida por su calidad educativa.

Asimismo, se impondrá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a distintas personalidades de la economía, cultura y sociedad, entre las que destaca la cantante Olvido Gara Jober, más conocida como 'Alaska'. También recibirán este galardón Max Mazín, considerado el impulsor del liberalismo económico en España y fundador de la patronal de empresarios CEOE; Ion de la Riva, embajador de España en la India y creador de Casa Asia; Elio Berhanyer, diseñador; y el decano de la Bolsa de Madrid y promotor de su modernización, Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar.

La Placa de Honor con categoría de Gran Cruz se concederá al restaurante Lhardy y al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Las celebraciones continuarán con una parada militar en honor a los héroes del Dos de Mayo que se desarrollará a las 12 horas delante de la sede de la Presidencia regional, y en la que participará la compañía del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, una unidad de Alumnos de las Brigadas de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM), Policía Nacional y Guardia Civil, además de una batería del regimiento de artillería antiaérea número 71 con escuadra de batidores, banda de guerra y estandarte del regimiento.

Durante este acto, la presidenta depositará una corona de laurel en la lápida de los Héroes del Dos de Mayo de la Puerta del Sol, así como en la lápida en recuerdo de las Víctimas del 11-M.

Mientras, el acto organizado por los socialistas comenzará a las 13 horas "para no coincidir con el de Aguirre", según explicó el pasado martes Gómez, y dará un protagonismo especial a los ciudadanos, a representantes de colectivos sociales, del mundo de la cultura, del movimiento asociativo, intelectuales y ONG.

"Será un acto emotivo, intenso, breve, que quiere recuperar la esencia popular", desveló Tomás Gómez, que adelantó que el evento estará amenizado por un cuarteto de cuerda integrado por profesores del Conservatorio de Música.

Esta convocatoria supondrá también un homenaje a Manuela Malasaña, que se representará con una ofrenda floral con trece rosas rojas, una iniciativa "lúdica, conmemorativa y popular" que se mantendrá todos los años. Está previsto que a ella acudan más de 50 asociaciones vecinales.