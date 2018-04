El Gobierno pide respeto al himno de España en la final de Copa como también lo hace cuando Piqué juega con la Selección

Actualizado 20/04/2018 15:32:35 CET

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido que todos los aficionados sean "respetuosos" durante la final de la Copa del Rey de fútbol de este sábado entre el Barcelona y el Sevilla, de la misma manera que él pide "respeto" para el internacional español Gerard Piqué cuando recibe pitos jugando con la Selección nacional.

En los últimos años, el himno de España ha recibido silbidos de una parte de los aficionados en las ediciones de la Copa del Rey en las que el FC Barcelona o el Athletic Club de Bilbao han alcanzado la final. Por ello, el ministro de Deporte ha pedido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el respeto sea "la expresión de una democracia madura" en el estadio Wanda Metropolitano, sede de la final.

"Yo aquí he pedido respeto cuando ha jugado Piqué y había alguna polémica sobre si se pitaba a Piqué o no, y he pedido que no se pitara a nadie que defendiera los colores de la Selección nacional", ha afirmado Méndez de Vigo, quien ha incidido en que desde una actitud respetuosa se demuestra que España es "una democracia madura y consolidada".

Por último, ha animado a los aficionados al fútbol a ver el partido. "Hagan lo que tenemos que hacer todos siempre. Barcelona - Sevilla, Copa del Rey, ¿con quién vas?", ha concluido.