Gómez: "Aguirre se está quedando sola y aislada por su actitud sectaria y falta de talante institucional"

Actualizado 02/05/2009 16:29:09 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, consideró hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, debería reflexionar sobre las razones por las que "se está quedando sola y aislada", puesto que el origen es su "actitud sectaria, de poco diálogo, poco talante institucional y poca responsabilidad de Gobierno".

En declaraciones a los medios al inicio del acto organizado por los socialistas en la Plaza del Dos de Mayo, Gómez valoró el hecho de que los líderes regionales de Comisiones Obreras y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, decidieran hoy también dar plantón a la jefa del Ejecutivo en la Puerta del Sol por su gestión de la crisis económica.

"Esperanza Aguirre debería valorar por qué todo el mundo le cierra la puerta", opinó Gómez, arropado por las ministras de Sanidad y Vivienda, Trinidad Jiménez y Beatriz Corredor, respectivamente, y la plana mayor del Partido Socialista de Madrid, incluido su antecesor en el cargo, Rafael Simancas. "Aquí están todos los cargos socialistas, allí, la mínima representación de las instituciones a todos los niveles", resaltó Gómez.

"La falta de respeto institucional de Aguirre ha tenido como consecuencia esto, pero hemos organizado una fiesta ciudadana, con una participación muy importante de vecinos, un acto emotivo, sencillo", un acto de homenaje a Manuela Malasaña, "que es lo que toca un 2 de mayo en la Plaza del Dos de mayo", explicó el líder socialista.

Gómez también evaluó la encuestada publicada hoy por 'El País' sobre la intención de voto actualmente en Madrid. "La encuesta dice muchas cosas, no estamos en un momento electoral autonómico, por lo que los valores cualitativos tienen un valor muy relativo, pero el dato importante es que Esperanza Aguirre ha perdido cinco puntos, lo que muestra un grado de erosión tremendo. Está a siete décimas de perder la mayoría absoluta", sentenció.

"En dos años de trabajo conseguiremos que los ciudadanos conozcan nuestra alternativa, que es una alternativa de gobierno, seria y solvente", confió respecto a los resultados del PSOE, que indican también una caída.

"Yo no tengo ninguna duda de que el 2011 va a ser el año del cambio político. Las circunstancias son necesarias, con un gobierno no sólo ningunea, si no que insulta al conjunto de instituciones, sino que mantiene un boicot en otros sitios como es la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid o reduce las inversiones en los municipios gobernados por los socialistas", planteó Gómez. "No se puede castigar a un ciudadano porque el alcalde de su ciudad no sea del mismo color político de la presidenta autonómica", insistió.

Respecto a la iniciativa de Aguirre de pedir a Barranco que interceda ante Gómez para mejorar las relaciones, el líder del PSM insistió en que Aguirre debe dirigirse a la oposición política por los cauces institucionales", tildándola de "muy irreflexiva y poco rigurosa".

"Es la presidenta de la Comunidad; la forma de relacionarse con la oposición política, no es ni por mensaje de móvil, ni por conversaciones a través de terceros", indicó el líder socialista, que acusó a la jefa del Ejecutivo de "dinamitar los caminos de normalización institucional". "Por cierto, yo intenté normalizar la situación y ella y su vicepresidente la dinamitaron hace escasamente diez días", recordó.