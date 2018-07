González: la externalización de la gestión sanitaria "es un camino inevitable"

Actualizado 10/12/2012 12:58:49 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha insistido este lunes en que la externalización de la gestión de algunos centros hospitalarios es un "camino inevitable" por la "compleja" situación económica del país, donde los "ingresos no crecen sino decrecen", tras ser preguntado por la continuación de las movilizaciones del colectivo sanitario en contra de las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno regional a partir del próximo año.

"Yo creo que este es un camino que es inevitable porque la situación económica en nuestro país es muy compleja, los ingresos no crecen sino que decrecen y tenemos que hacer esos esfuerzos y todos tenemos que contribuir esas medidas, y espero que los profesionales lo entiendan", ha señalado González a los periodistas tras inaugurar el Belén que anualmente se instala en la Real Casa de Correos por Navidad.

"Ni estamos privatizando, ni estamos desmantelando la sanidad pública, que va a seguir siendo pública, universal y de la máxima calidad", ha recalcado el presidente madrileño, quien ha añadido que lo que están haciendo es introducir "medidas de racionalización de gasto". "Todo el mundo sabe que estamos en una crisis económica muy fuerte, que los ingresos han caído y que tenemos que reducir nuestros gastos preservando los servicios públicos", ha dicho.

En este sentido, ha pedido la "colaboración" de todos los profesionales de la sanidad porque es "evidente" que la puesta en marcha de estas medidas "exige un esfuerzo por parte de todos". "Y estoy seguro de que los profesionales lo entienden", ha apuntado González, quien ha dicho que están dialogando con ellos y que han empezado las conversaciones con todos los hospitales y con sus colectivos para que "colaboren" con ellos "en esa reducción de gasto".

Preguntado por el 'plante' a nivel individual que han dado algunos médicos a la Consejería que han pedido que estos encuentros se realicen en grupos, González ha aclarado que la Comunidad se ha ofrecido "como siempre" al "diálogo" y que lo "lógico" es que los encuentros se hagan "por hospitales y con los responsables de los servicios médicos".

DEJAR LAS "FALSEDADES"

Por lo tanto, ha dicho que "serán ellos los que expliquen" por qué no quieren reunirse con Sanidad. "Lo que alguien tiene que explicar es por qué se está utilizando argumentos falsos de que estamos privatizando la sanidad en el sentido de que vamos a cobrar por ello y desmantelarlo", ha apostillado.

El dirigente autonómico ha recordado que ya hay tres hospitales (en Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz) que funcionan "estupendamente bien" y a "plena satisfacción" y, por lo tanto, "no se entiende muy bien por qué esa misma gestión en otros hospitales va a perjudicar a la sanidad".

"Lo que pediría es que no se utilizasen esas falsedades para tratar de asustar y amedrentar a los ciudadanos en algo que no es verdad. Los ciudadanos van a poder seguir yendo con su tarjeta sanitaria, no van a pagar absolutamente nada y van a recibir las prestaciones sanitarias exactamente igual que ahora", ha señalado.

Por eso, ha indicado que los sanitarios que se manifiestan tendrán que "a qué afectan esas medidas". "Si lo que hay detrás son cuestiones de intereses profesionales, que son muy legítimas, lo tienen que explicar", ha añadido González, quien ha destacado que lo único que se hace es un "uso racional de los recursos" y se pide "un esfuerzo entre todos porque, si no, el sistema no se puede sostener".

Sobre que algunos de los médicos que se están manifestando trabajen en la sanidad pública y privada, González ha indicado que es "difícilmente comprensible" que protesten. "¿Cómo es posible que un profesional de la sanidad que trabaja en una sanidad pública y privada a la vez puede sostener que externalizar la gestión, que no es privatizar, puede poner en riesgo la sanidad pública?", se ha cuestionado.

A juicio del presidente, quien ha recordado que los médicos que trabajan en la privada obtienen "suculentos beneficios", esto último es "tanto como decir que esos mismos profesionales que por la tarde trabajan en la privada dan un peor servicio cobrando que el servicio que ellos mismos dan por la mañana de una manera gratuita".

"Como yo no creo que los profesionales se cambien en su vocación de servir a la sanidad de los madrileños y por la mañana sean muy buenos y por la tarde sean muy malos, es evidente que no es sostenible ese argumento", ha añadido González, quien ha apuntado que si esto fuera así "nadie iría a esa sanidad privada".