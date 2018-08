Gorka Landaburu, víctima de ETA, pide al PP que no utilice el acercamiento de presos "por un puñado de votos"

Publicado 11/08/2018 14:04:39 CET

BILBAO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista Gorka Landaburu, que sufrió un atentado de ETA con paquete bomba en su casa de Zarautz el 15 de mayo de 2001, ha pedido al PP que no utilice el acercamiento de presos "por un puñado de votos". Además, ha reclamado a los populares que "no hablen en nombre de las víctimas, que son muchas y plurales". "No vamos a olvidar, pero que nadie nos utilice y que nadie nos manipule", ha subrayado.

En declaraciones a Europa Press, Landaburu ha señalado que la polémica "resurge ahora con la llegada del nuevo presidente del PP y es un asunto que no se puede utilizar con intereses partidistas y electoralistas". "Es un tema serio que hay que ir arreglando y, por un puñado de votos, no se puede armar este jaleo", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que él cree que a los reclusos de ETA "no hay que sacarles de la cárcel", pero "hay que trasladarles, porque la Ley también lo establece de esa manera, y hay que cumplir la legalidad". Además, ha recordado que ETA "ha desaparecido, se ha disuelto y no comete atentados desde hace más de diez años".

Por ello, ha considerado que hay que proceder al acercamiento porque "un barrote para un preso es el mismo barrote en la cárcel de Zaballa de Álava" que en otro centro penitenciario. "Si queremos avanzar en la convivencia y queremos ir cerrando esta etapa negra que hemos vivido, también tendremos que ir aplicando la Ley. No vamos a olvidar todo el sufrimiento y dolor causado por ETA, pero sí tenemos que ver con perspectiva y futuro ir avanzando en este tema", ha añadido.

A su juicio, los reclusos deben cumplir las penas, pero "cerca del País Vasco, dentro siempre de la legalidad". "Eso sí vamos a pedirlo, que se respete la Ley y que vayamos avanzando porque no se ha hecho nada en los últimos años", ha explicado.

AUTOCRÍTICA

Gorka Landaburu ha asegurado que él siempre ha defendido el acercamiento de los presos "de forma individual". "Ahora, también exijo a ETA, aunque no exista, y también a la izquierda abertzale que algún día hagan autocrítica. Los presos de la Vía Nanclares hicieron autocrítica. Ojalá los que hoy están todavía en la cárcel lo hagan, aunque lo veo complicado", ha indicado.

Si hicieran esto, según ha apuntado, "se aplicará la ley penitenciaria, flexibilizándola, y se evitará a la izquierda abertzale que utilice el tema de los presos como argumento y para manifestarse". "Es un tema que incumbe al Gobierno, a instituciones penitenciarias y, dentro del marco legal, hay que ir ya acercando a los presos, como a los enfermos y a los que no tienen delitos de sangre, y luego se verá poco a poco", ha apuntado.

En todo caso, ha afirmado que lo que no se puede hacer "es frenar este proceso y utilizarlo de forma partidista como lo está haciendo el PP". Además, cree que el Ejecutivo del PSOE "tiene intención" de dar pasos en este sentido "y lo va a hacer poco a poco", y ha recordado que también los populares "se opusieron al proceso de paz cuando lo inició Rodríguez Zapatero, pero tiró para adelante, aunque luego fracasara". "El alejamiento es un castigo añadido a las familias que no tienen por qué ser castigadas, aunque el hijo sea terrorista", ha señalado.

Landaburu ha dicho que "esto ya ha terminado, ETA se ha disuelto, ha entregado las armas, aunque no se ha arrepentido evidentemente por ahora, ni ha pedido perdón, pero ése es otro tema", que queda pendiente para las víctimas y la ciudadanía en general. "Yo creo que tiene que pedir perdón a la sociedad. ¿Lo hará con el tiempo?, ya lo veremos, pero una cosa es la legalidad y otra las intenciones de los terroristas", ha añadido.

"Porque las víctimas somos muchas y somos plurales. Las víctimas no vamos a olvidar, pero que nadie nos utilice y que nadie nos manipule", ha concluido.