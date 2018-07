Griñán admite que las irregularidades en ERE "han hecho daño" al PSOE-A

Actualizado 28/02/2011 11:40:24 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha admitido que las irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de regulación de empleo (ERE) "han hecho daño" al PSOE porque afectan a su "credibilidad" como formación política, pero ha destacado que tanto el partido como el Gobierno andaluz son los "primeros interesados en investigar y en que se obtenga toda la verdad".

En una entrevista con la cadena Ser recogida por Europa Press, Griñán no ha entrado a valorar en profundidad las últimas encuestas sobre intención de voto que auguran mayoría absoluta del PP-A porque "queda todavía mucho" para las elecciones y "un año en política es una barbaridad", pero sí ha señalado que "lo que más daño hace --al PSOE-A-- es lo que más perjudica a los ciudadanos, que es el paro y la crisis económica", aunque también "afecta a la credibilidad de una formación política y hace daño subjetivamente al PSOE" las irregularidades detectadas en los ERE.

"Por eso el primer interesado en investigar y en que se obtenga toda la verdad de lo que puede haber detrás de los ERE es el PSOE y el Gobierno andaluz, que es el que denunció el caso y el que ha remitido al juzgado todos los asuntos en los que ha podido ver que hay ciertas anormalidades", ha subrayado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha querido dejar claro que no se trata de "fondos ilegales, sino aprobados por el Parlamento que han resuelto muchos problemas de mucha gente, de muchas empresas y de muchas personas, y que han jugado un papel importante a lo largo del tiempo en Andalucía".

"LOS FONDOS SON LEGALES"

En este sentido, Griñán ha resaltado que "todos los casos que hemos ido comprobando, ahora mismo 39, en que se ha comprobado que en las pólizas posteriores a algunos ERE se incluían personas que no formaban parte de esa empresa se han remitido al juzgado, pero siempre en el entendimiento de que los fondos son legales, de que denunciamos el caso a la Justicia y de que estamos colaborando remitiendo lo que pide el juez y todo lo que consideramos que debe conocer".

Tras avanzar que "esta misma semana" se cerrará la investigación interna que mantiene abierta la Consejería de Empleo sobre las irregularidades en los ERE, el presidente de la Junta ha comentado que desconoce si los 39 casos de irregularidades detectados por el momento son "la punta del iceberg" y ha apuntado que "no todos ellos tienen por qué ser irregulares".

Así, ha explicado que la Junta ha remitido al juzgado "aquellos casos de personas que no formando parte de la plantilla de una empresa estaban incluidos en las pólizas del ERE de esa empresa, pero puede darse la circunstancia de que sean empresas auxiliares o filiales afectadas por la crisis de la empresa matriz". "Esos supuestos también los hemos remitido pensando que puede ser que no haya ninguna anomalía, simplemente mandamos todo para que se depure la responsabilidad en el juzgado", ha detallado.

ERE DE RIOTINTO

Respecto a la participación del ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y el ex delegado del Gobierno en Andalucía y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en el ERE de Minas de Riotinto, Griñán ha recordado que, según recoge "la prensa de aquellos días, ellos fueron los que eligieron las personas que se incorporaban al expediente y al mismo tiempo se les aplicaban los coeficientes reductores, algo que no puede hacer la Junta porque no tiene competencias, sino la propia Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo". "Ellos fueron los que denunciaron que ese ERE era espeluznante, que digan cómo se incorporaron las personas a ese ERE", ha reclamado.

Por último, el líder del PSOE-A ha reconocido que toda esta polémica "ha hecho daño porque ha habido irregularidades en la determinación de las personas beneficiarias de unas pólizas que no debían estar ahí", pero ha defendido que "la mejor manera de resolver un problema, y así lo hace el Gobierno andaluz, es esclareciendo absolutamente todo, remitiendo todo al juzgado, caiga quien caiga y sea quien sea la persona implicada". "La lealtad partidaria nunca jamás puede favorecer el encubrimiento", ha concluido.