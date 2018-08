Hernando dice que el Grupo Popular "está absolutamente homogéneo" tras el congreso

Publicado 25/07/2018 12:14:54 CET

Dice que la decisión sobre su continuidad se tomará "en los próximos días" pero que recalca que, pase lo que pase, seguirá de diputado

MADRID, 25 Jul.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este miércoles que el Grupo Popular "está absolutamente homogéneo" tras el XIX Congreso Extraordinario que el partido celebró este el pasado fin de semana, y "decidido a hacer oposición".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Diputación Permanente de la Cámara Baja --el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones--, al ser preguntado sobre la consecuencias en el grupo parlamentario de las primarias que le han dado la victoria a Pablo Casado, frente a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

En este sentido, Hernando ha negado tajante que el grupo esté dividido, y ha asegurado que ahora está centrado en ejercer "el papel" que les toca, que es el de hacer oposición y "aportar" lo que puedan para que el Gobierno de Pedro Sánchez "no destruya" lo que el PP hizo "para superar la crisis en España", antes de salir de La Moncloa.

SEGUIRÁ DE DIPUTADO

Por otra parte, preguntado sobre si seguirá siendo el portavoz del PP en el Congreso en la nueva etapa que inicia el partido tras la llegada de Casado a la Presidencia, Hernando ha señalado que esa es una decisión que tomarán "en los próximos días".

En todo caso, ha asegurado que pase lo que pase, él seguirá de diputado. "No se preocupen ustedes. Me van a tener aquí de diputado durante algún tiempo, aunque no sé si mucho porque ya saben que todo apunta a que Sánchez está decidido a convocar elecciones cuanto antes", ha apostillado.

También ha garantizado la "unidad" del PP en esta nueva etapa la vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, que apoyó a la exsecretaria general 'popular' María Dolores de Cospedal en la primera vuelta de las primarias, y ahora forma parte del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, tras la integración del equipo de la exministra de Defensa en el de Casado.

"ARRIMANDO EL HOMBRO"

"Lo importante es lo que significa este nuevo proyecto que ha despertado una gran ilusión en toda España", ha dicho Romero, quien se ha mostrado dispuesto a trabajar con el presidente Casado donde él considere. Sobre la reunión de Casado y Santamaría prevista para este miércoles, Romero ha asegurado que va a salir "muy bien" y que "todo el mundo va a estar arrimando el hombro".

Por su parte, la exministra y diputada Fátima Báñez, persona cercana a Santamaría, también ha dicho que espera "unidad" en esta nueva etapa, porque "es lo que han pedido los compromisarios". "Ahí estaremos nosotros también", ha garantizado.