Hernando (PP) pide al Gobierno que defienda ante la UE que la euroorden sea "una realidad"

Publicado 20/07/2018 14:23:40 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido este viernes al Gobierno apoyo para el juez Pablo Llarena y que defienda ante el Consejo Europeo y los socios de la UE que la euroorden "sea una realidad" con el fin de que no se constituyan "paraísos o santuarios penales".

Hernando, que ha hecho estas declaraciones en el Congreso, ha señalado que si, como en el caso de Puigdemont, la euroorden "no ha sido suficiente", el jefe del Ejecutivo debe "intentar que la euroorden sea una realidad" y un "elemento de coincidencia entre los distintos países europeos" para que no se constituyan en el seno de Europa "paraísos o santuarios penales". A su juicio, al final es lo que se está produciendo "con las decisiones de algunos tribunales europeos" que, opina, no están actuando "conforme lo que dice ni el sentido común ni los principios de confianza en los que debe basarse la UE".

Para Hernando, la decisión de extraditar a Puigdemont por malversación le hubiera situado "en una situación de ventaja para no responder de algunos de sus delitos graves, y muy especialmente de los delitos más graves contra la unidad de España, contra la Constitución y contra el propio Estatut de Cataluña".

Por ello, le pide a Pedro Sánchez apoyo a la justicia española y en concreto al juez Llarena y al Tribunal Supremo en su intento de juzgar "a las personas que han perpetrado un golpe de Estado contra nuestra democracia, conforme al ordenamiento jurídico penal español que es al que están sometidos. Y para eso está la euroorden".