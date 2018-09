El hijo del policía Antonio Cedillo, asesinado por ETA, vuelve a Euskadi para llevar un "mensaje de paz"

Actualizado 15/09/2018 10:43:43 CET

El sevillano José Miguel Cedillo, hijo de Antonio Cedillo Toscano, policía nacional asesinado por ETA junto a otros tres agentes el 14 de septiembre de 1982 en la localidad guipuzcoana de Errenteria, ha afirmado que ha vuelto a Euskadi, 36 años después, para trasladar un mensaje "de convivencia, de paz y de que tiene que quedar constancia" de lo que ha ocurrido.

Con su visita, Cedillo también desea que quede constancia del proceso personal que vive una víctima. "Creo que dar testimonio es algo muy importante para que toda la sociedad vea ese camino por el que una persona tan directa como yo, que le quitan un padre, llega a estar en la situación que estoy ahora mismo, que es totalmente distinta a la que estaba hace años, que era el odio, el rencor y la venganza", ha indicado en declaraciones a Radio Euskadi.

Según ha manifestado, a día de hoy está en otra situación. "Cuando subí antes de ayer, encontré un lugar que me ayudó mucho a lo que yo venía buscando. Los Altos de Perurena es un lugar maravilloso, ese silencio y esa paz que me ayudó a encontrarme muchísimo más con lo que yo venía buscando", ha explicado.

"Lo que venía buscando era el recorrido que había hecho con mi padre y me estoy encontrado con muchísimo más. Para mí está siendo un recorrido emocional muy importante, que necesitaba y de alguna manera me estoy llevando muchísimo más", ha relatado.

En este sentido, ha apuntado que este sábado, cuando se celebrará en Errenteria un homenaje a su padre asesinado, con la presencia, entre otros, del portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, el alcalde de Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu) y la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte, es un día "muy importante".

Antonio Cedillo ha recordado que cuando llamó al alcalde de Errenteria para trasladarle su intención de acudir a esta localidad para hacer un homenaje a su padre, ya que consideraba que era "lo mas correcto", se encontró a una persona que está dando "bastantes pasos" en su municipio, que él desconocía y que están en consonancia con lo que Cedillo ha traído hoy.

"La verdad no tengo palabras, porque no es que no lo esperara, porque yo de alguna manera vengo buscando personas, pero esa es la parte que me llevo mucho más, esos gestos que normalmente otras personas no verían o creen que no son posibles, están siendo posibles, y creo que para mí eso es muchísimo más importante", ha manifestado.

Tras expresar que este viaje suponía un incertidumbre para él, ha señalado que, unas horas después de llegar a Errenteria, está seguro de que volverá en otras circunstancias y con otra visión de las cosas, porque ahora no le esta dando tiempo a "observar esto con la atención que se merece".

José Miguel Cedillo este sábado volverá junto a su madre María Dolores García, por primera vez en 36 años, para el reconocimiento a su padre que se celebrará en los Altos de Perurena.

Su objetivo es "sacar su nombre del listado anónimo de las más de 800 víctimas inevitablemente vinculadas al terror, la violencia y la España negra, y colocarlo en el listado también anónimo de aquellos españoles que ayudaron a construir la paz y la convivencia en paz hasta el punto de dejar su vida en ello".