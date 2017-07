Ibarretxe: "España no tiene un problema con Cataluña, tiene un problema con la democracia"

Publicado 19/07/2017 18:02:54 CET

Propone que el Congreso asuma que no utilizará "la fuerza" contra el proceso soberanista

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari vasco Juan José Ibarretxe (PNV) ha expresado de nuevo este miércoles su apoyo al proceso soberanista catalán y ha lamentado que el Gobierno central no quiera negociar un referéndum, concluyendo: "España no tiene un problema con Cataluña, tiene un problema con la democracia".

Lo ha dicho en el almuerzo coloquio 'El moment zero' organizado por el diario 'El Punt Avui', donde ha compartido debate con el nuevo portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, y Ibarretxe ha asegurado que el pueblo vasco sintoniza con el proceso catalán y el referéndum del 1 de octubre.

"A Cataluña siempre sí. ¿Qué va a decir el pueblo vasco sobre el 1-O? Sí a lo que digáis el 1 de octubre, el 2, el 3, el 4 y dentro de 300 años", ha concluido el exlehendakari, que ha confiado en que Euskadi algún día seguirá el mismo camino que los catalanes.

Ibarretxe ha negado que el referéndum que plantea el presidente de la Generalitat sea unilateral, ya que ha considerado que es el Gobierno central quien se ha negado a negociar y, por lo tanto, quien ha legitimado que el Govern siga adelante con la consulta: "¿Se puede pactar con una silla vacía?".

PROPUESTA AL CONGRESO

Ibarretxe considera que debería salir del Congreso de los Diputados un compromiso de que sea cual sea el devenir del proceso soberanista, de ninguna manera el Estado podrá "utilizar la fuerza para abortar un proceso democrático en Cataluña".

El exlehendakari ha explicado que en el siglo XXI utilizar la fuerza no es solo sacar los tanques a la calle, sino decir "me da igual lo que penséis", y cree que esto es lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy con los catalanes y el referéndum.

Ibarretxe no ha querido polemizar con el hecho que el lehendakari actual Iñigo Urkullu apueste más por una vía pactista con el Estado que por una rupturista, y ha defendido que a los dos les une que creen que "el pueblo vasco tiene derecho a decidir libremente su futuro".

Ha confiado en que algún día algún dirigente vasco asumirá de nuevo el reto de apostar por la vía soberanista: "No se cuando, pero habrá un lehendakari hombre o mujer que va a defender un proyecto de personalidad propia para mi país".

EL 'PLAN IBARRETXE' Y EL EVEREST

Ha recordado el 'Plan Ibarretxe' que presentó en el Congreso y que fue rechazado, y lo ha comparado con una ascensión al Everest: "Nevó mucho y tuvimos que volver al campamento base", ha concluido, recordando que esa propuesta nunca llegó a prosperar.

Sin embargo, considera que el proceso soberanista ya ha llegado más lejos que su plan, y que depende del voto de los catalanes si se corona la montaña o si se regresa sin llegar a la cima: "Estáis en el campamento dos. Si queréis subiréis al Everest y si queréis regresaréis a Katmandú".

LOS CABALLOS DE TROYA DEL SOBERANISMO

Ha diagnosticado que el Estado no podrá hacer nada para frenar el proceso soberanista, y que éste no llegará a buen puerto solo si hay fisuras entre soberanistas: "Los caballos de Troya que han acabado con los proyectos soberanistas vascos y catalán no han sido caballos de Troya de la Castellana".

También ha afeado a los contrarios a la independencia que nieguen la posibilidad de poder proclamar la independencia solo con el apoyo del 50+1 de los ciudadanos, y ha recordado que la Constitución Española está vigente en Euskadi pese a que solo se registró una participación del 30 por ciento.

"La suerte del proceso no esta en Madrid ni en lo que haga el Estado desde el punto de vista jurídico. El futuro del proceso está aquí. El éxito o el fracaso del proceso solo será imputable a vuestra fortaleza o a vuestra debilidad", ha advertido a los soberanistas.

Ibarretxe ve demostrado que el problema de Cataluña y Euskadi no es proclamar su independencia sino seguir dependiendo de España: "Sin su personalidad, en un mundo globalizado uno pasa a ser un fantasma para el resto del mundo".