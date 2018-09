Iglesias celebra que Carmena repita y confirma que Podemos participará en la construcción de la candidatura

Publicado 10/09/2018 14:35:24 CET

Errejón cree que es lógico que la alcaldesa quiera elegir un equipo de confianza y no prevé problemas en la conformación de la lista

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este lunes la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de repetir como candidata en las próximas elecciones municipales, y ha confirmado la participación de su formación en la construcción de la "candidatura plural" que la regidora quiere conformar.

"Es una gran noticia que Manuela esté dispuesta a seguir al frente del cambio en Madrid. Será un honor participar en la construcción de una candidatura popular plural que dé cabida a todos. Gracias Manuela", ha asegurado en un mensaje que ha difundido en Twitter, recogido por Europa Press.

El líder morado se reunió este domingo con Carmena y, según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección de Podemos, acordó con la alcaldesa construir esa candidatura "plural", y que la regidora tenga "pleno control de su equipo de gobierno".

No obstante, Iglesias y Carmena no cerraron la fórmula jurídica que servirá para dar forma a esa candidatura, y decidieron dejar este asunto para "más adelante". Eso sí, el partido morado está convencido de que no será un problema y que habrá acuerdo también en esta cuestión.

REUNIÓN DE CARMENA CON IGLESIAS, "POR DEFERENCIA"

La alcaldesa ha confirmado este lunes la reunión con Iglesias, aunque ha matizado que decidió mantener ese encuentro por "deferencia" como "representante de las fuerzas progresistas", al igual que envió un mensaje al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al igual que Iglesias, numerosos dirigentes del partido morado han celebrado la decisión de Carmena de aspirar a la reelección, entre ellos, el que será candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón.

"Gracias Manuela por el paso adelante, por anteponer la tarea colectiva y por ofrecerte para continuar dibujándole una sonrisa a Madrid. Queda mucho por hacer para seguir pasando de la ciudad neoliberal a la ciudad de la gente. ¡Vamos por más!", ha asegurado el diputado madrileño en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

En declaraciones en el Congreso, Errejón ha señalado además que es "totalmente lógico" que, si quiere concurrir, lo haga en condiciones y con un equipo que sienta que es solvente y de confianza para seguir transformando la ciudad".

"Carmena es fundamental para no volver a las políticas del despilfarro y la deuda que suponía el PP, y yo quiero trasladar el proyecto de Carmena en la ciudad al conjunto de la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

DETALLES POR CERRAR

Previamente, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Errejón ha reconocido que todavía "falta abrochar detalles concretos" sobre la candidatura que quiere encabezar Carmena, pero ha asegurado que eso no es lo "importante", sino la decisión de al alcaldesa de querer seguir al frente del Ayuntamiento.

"Estoy convencido de que no va a haber el menor problema, y que va a haber acuerdo en todo", ha enfatizado el diputado madrileño, al ser preguntado sobre las negociaciones que se deberán abrir ahora para configurar esa lista.