Iglesias dice que ni Rubalcaba ni Chacón le han comunicado hasta ahora que quieran competir por el liderazgo del PSOE

Actualizado 25/11/2011 15:55:49 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha hablado en las últimas horas con el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con la ministra de Defensa, Carme Chacón, pero hasta ahora ninguno le ha comunicado que haya decidido dar el paso de competir por la Secretaría General del partido.

Así lo ha relatado él mismo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha precisado que hasta este viernes "nadie" le ha anunciado su deseo de ser secretario general y ha opinado que habrá que esperar a que pase el Comité Federal previsto para este sábado. El Comité es el órgano encargado de convocar el Congreso Federal y será donde los dirigentes del partido expresen sus opiniones.

En todo caso, Iglesias se ha mostrado convencido de que habrá "diferentes" candidatos, puesto que en el PSOE siempre ha habido debates y alternativas. Y además, ha subrayado que los posibles candidatos tienen tiempo para desvelar sus planes y que pueden hacerlo incluso en el propio Congreso.

Por otro lado, el 'número tres' del PSOE ha admitido que no conocía los planes del vicesecretario general, José Blanco, de retirarse de la primera línea política tras el Congreso del partido, pero lo ha considerado "bastante razonable", ya que Blanco ha estado más de 10 años como 'número dos' de José Luis Rodríguez Zapatero y lo lógico es que en la "próxima etapa" el próximo secretario general apueste por su gente de confianza para las máximas responsabilidades orgánicas.

"YO NO ABANDONO NADA"

No obstante, él no ha desvelado qué piensa hacer tras el Congreso. "Empezará otra etapa pero yo no abandono nada", ha asegurado. Por el momento, ha dejado claro que su responsabilidad principal es organizar ese cónclave y "garantizar" que todos los aspirantes concurren en condiciones de igualdad.

En esa línea, ha rechazado la tesis del exsecretario general del PSOE extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha pedido que dimita la actual Ejecutiva Federal del PSOE y sea una gestora la encargada de organizar el Congreso.

Para Iglesias, "eso sería peor", sobre todo teniendo en cuenta que los militantes podrán decidir pronto, puesto que el Congreso Federal se va a convocar este sábado. Según el dirigente socialista, el Congreso se celebrará en Sevilla entre el 3 y el 5 de febrero.