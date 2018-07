Iglesias lamenta el rechazo de "la caverna" y los trabajadores de RTVE a su candidato, pero no vetarán a Flores

Publicado 02/07/2018 14:17:03 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que su formación no bloqueará la propuesta del Gobierno de poner al frente de RTVE a Tomás Fernando Flores, aunque se ha desentendido de esta opción, después de que su candidato, el periodista de eldiario.es Andrés Gil, renunciara por "la campaña de acoso por parte de medios de la extrema derecha" y la "disconformidad" de los trabajadores del ente público, según el líder 'morado'.

"Nosotros no vamos a bloquear, aunque nos hubiera gustado una solución diferente. Llegamos a un acuerdo con el PSOE para que Andrés Gil fuera candidato, y a partir de ahí se desató una campaña de acoso por parte de medios de extrema derecha, y los profesionales de RTVE mostraron su disconformidad", ha lamentado en declaraciones a los periodistas tras participar en los Cursos de Verano de El Escorial.

"YA NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"

En esta línea, Iglesias ha asegurado que tras el rechazo que generó la propuesta de Gil, y la posterior renuncia por su parte a aspirar al cargo, Podemos no planteó "ninguna propuesta diferente". Es decir, a partir de ese momento se limitaron a garantizar al Gobierno que no vetarían al candidato que eligieran, pero se desentendieron del proceso, según ha explicado el líder 'morado.

"Ahora el PSOE ha propuesto a otro candidato, que no vamos a vetar. Habrá que ver qué es lo que dicen los trabajadores, pero esto ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros propusimos a otro. La caverna y algunos trabajadores no lo vieron, y ahora habrá que escucharles", ha señalado.

Así lo ha asegurado, tras lamentar que su candidato, el jefe de política de eldiario.es, recibió "muchas críticas y presión", lo que le llevó a renunciar, pero también a demostrar "hasta qué punto es un profesional honrado, coherente y con una enorme capacidad". Aún así, ha reafirmado que no van a "bloquear ninguna solución", y ha vuelto a instar a los trabajadores de RTVE a volver a pronunciarse.

"En la medida en que hubo muchísimos trabajadores que dijeron que no estaban de acuerdo, ahora tendrán que decir qué piensan del nuevo candidato. Nosotros no vamos a bloquear que haya una transición en RTVE para que finalmente haya un concurso", ha garantizado. "Ahora tienen que demostrar si el nuevo candidato que ha propuesto el PSOE les encanta y les parece bien. Por nuestra parte, no va a haber bloqueo", ha insistido.

Asimismo, Iglesias ha negado que hubiera llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según el cual le había cedido a Podemos el nombramiento del nuevo presidente de RTVE. "En ningún caso. Comparto con el presidente que RTVE tiene que ser un servicio público, que no controlen los partidos", ha manifestado.