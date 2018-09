Iglesias ve "bastante cutre" que el libro de Sánchez incluya párrafos copiados y sin citar y le pide explicaciones

Actualizado 20/09/2018 10:29:59 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera "bastante cutre" que el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recoge su tesis doctoral, incluya párrafos copiados de la conferencia de un diplomático español sin entrecomillar y sin citar y le ha emplazado a dar las explicaciones correspondientes.

"No responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos (en ese libro) sin citar adecuadamente", ha manifestado Iglesias, en los pasillos del Congreso, a propósito de la información que publica este jueves 'El País', y sobre la que cree que el presidente tendrá que dar cuenta.

Tras confesar, en broma, tener "un poco de envidia" por que su tesis doctoral y sus libros no hayan sido tan leídos como los del presidente, el líder de la formación morada ha insistido en que ahora le toca al presidente del PP, Pablo Casado, enseñar su trabajo de fin de máster porque existen "serias sospechas" sobre su existencia o sobre si está copiado de principio a fin.

¿Y EL TFM DE CASADO?

"Cuando hay dudas más que razonables sobre el máster de Casado, después de que hemos podido examinar hasta la saciedad la tesis de Sánchez y su libro y ver elementos académicamente poco presentables, ahora le toca al presidente del PP que enseñe su trabajo de fin de máster", como en su día se hizo con el de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón.

En la misma línea se ha expresado su portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra, quien considera de "extrema gravedad" que el líder de los 'populares' aún no haya hecho público su trabajo de fin de máster.

Belarra también cree que es "muy cuestionable" que Sánchez no haya citado en su libro al autor de algunos párrafos que recoge su libro, pero ha remarcado que al menos se puede comprobar, algo que no sucede con Casado, ha insistido, cuyo trabajo de máster no se puede leer "de ninguna manera".