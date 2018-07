Imaz llama a "la unidad" del PNV, y a ser "leales" a Urkullu y al próximo EBB para que "no se divida" su proyecto

Actualizado 25/11/2007 14:30:37 CET

Insta a "desconfiar de fórmulas que, bajo la apariencia de sumar votos", sólo "difuminan" a la formación jeltzale

SUKARRIETA (VIZCAYA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, realizó hoy un llamamiento a la "unidad" del partido y emplazó hoy a los militantes de la formación jeltzale a apoyar y a ser "leales" a Iñigo Urkullu, que le relevará en el cargo el próximo fin de semana y que liderará el partido durante los próximos cuatro años. Además, también pidió a las bases que respalden a toda la nueva ejecutiva elegida en el proceso electoral interno. "Todos detrás del próximo presidente del EBB y del próximo EBB", afirmó.

Durante su último discurso como presidente del PNV, en un acto político celebrado en la plaza de Sukarrieta con motivo del 104 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, Imaz instó a "desconfiar de fórmulas que, bajo la apariencia de sumar votos", sólo "difuminan" a la formación jeltzale y a su proyecto.

El hasta ahora máximo representante del EBB, que dejará el cargo el próximo fin de semana para pasar el testigo a Iñigo Urkullu, dio, al final del homenaje, un fuerte abrazo al portavoz jeltzale, a quien dijo que está "orgulloso y feliz" de que él sea la persona que liderará el partido en los próximos años.

Durante su intervención, Josu Jon Imaz destacó que en el PNV "no hay nunca guardianes de las esencias fuera de los órganos competentes del partido". "Lo que hay en el PNV son dirigentes democráticamente elegidos, a los que corresponde definir los caminos", apuntó.

En este sentido, precisó que "sólo a ellos les corresponde decidir qué estrategia tiene que llevar este partido adelante, por supuesto, con el aval de todos los órganos correspondientes al partido". "A todos los demás lo que les corresponde ser leales con ellos: ayudarles, empujarles y estar detrás. Todos alineados detrás de ellos porque les va a corresponder dirigir este partido en los próximos tiempos, que no serán fáciles", añadió.

A su juicio, "la fuerza y la unidad en este partido es el elemento necesario para poder construir país". "Sin fuerza y sin unidad, no somos nada. Nuestro proyecto se divide y no podemos avanzar en construir este país. Por tanto, primero, fuerza, segundo, eficacia y, tercero, honradez", apuntó, para emplazar a "no dilapidar el tesoro" del PNV.

"DECISIONES DIFICILES".

Por ello, señaló que hay que respaldar a la miembros de la nueva dirección jeltzale, "incluso cuando tengan que tomar, a veces, decisiones difíciles y, en algunas ocasiones, incluso decisiones que nos cueste entender. "Este es el legado de nuestra organización, de nuestro pasado y de nuestro presente", aseguró.

En este sentido, manifestó que los nuevos burukides "son los responsables" de la estrategia y de la toma de decisiones "adecuadas en cada momento", teniendo en cuanta "lo que la sociedad vasca piensa y cree". "Y el máximo responsable entre ellos será el presidente del EBB. Por tanto, todos detrás del próximo presidente del EBB y del próximo EBB", insistió.

El líder jeltzale precisó que se debe "guardar el legado de este partido", como "sus valores, sus siglas y su proyecto". Además, defendió su "ser nacionalista". No obstante, precisó que el PNV no es sólo nacionalista, sino también "humanista, solidario y europeísta". "Hay otros valores, otros elementos en nuestra cultura que también forman parte del legado que este partido tiene entre manos, por ejemplo, el Estado plurinacional", añadió.

"PACTISMO".

En este contexto, defendió "el pactismo como forma de hacer política desde el realismo, buscando las mayorías sociales para llevar nuestro proyecto político adelante", y emplazó a seguir "el camino hacia sus metas", pero "nunca por los atajos, desconfiando siempre del que sube por ellos".

"Seamos cuidadosos sobre cómo nos presentamos ante la sociedad. No permitamos nunca que nuestros valores se diluyan. Se nos tiene que ver con todos nuestros valores y todos nuestros matices porque el eje central, lo que da equilibrio y estabilidad a la sociedad vasca, es el PNV", apuntó.

Por ello, llamó a "desconfiar siempre de fórmulas, que bajo la apariencia de sumar votos, sólo sirven" para que la formación jeltzale y su proyecto político "se difumine y que la sociedad vasca" no le pueda ver "como realmente es".