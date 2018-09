Un informe de Elcano revela que el 'proces' catalán no ha tenido impacto relevante en el prestigio exterior de España

Publicado 21/09/2018 13:38:57 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe presentado por el Real Instituto Elcano revela que el 'proces' catalán no ha tenido un impacto relevante en el prestigio internacional de España entre los países del G-8 y su influencia ha sido nula en la imagen que del país tienen en América Latina. Asimismo, en 2018 la imagen externa escala a la posición 14 con una nota global de 73 sobre 100.

Durante la mesa redonda 'España: imagen y marca 2018 ¿Cómo nos ven, cómo somos?', el Real Instituto Elcano ha presentado dos estudios, el Country Rep. Track y el Sistema de Indicadores de la Diferencia entre Imagen y Realidad, que arrojan que el conflicto catalán "no es importante para los habitantes de otros países" y destacan que la percepción es de que existe un "relato confuso" donde no se sabe si los líderes del procés "son héroes o villanos".

No obstante, la directora del Observatorio de Imagen de España del Real Instituto Elcano, Carmen González, ha matizado que si la campaña de desprestigio internacional continúa, puede acabar teniendo impacto, por lo que han conminado al Estado a trabajar para que no se filtre esa imagen con una estrategia a largo plazo de la "defensa de la imagen de la democracia española", porque si no "acabará teniendo impacto".

(seguirá ampliación)