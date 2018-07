Interior niega que los actos de apoyo a los presos independentistas vayan a influir en la Generalitat

Actualizado 04/07/2018 11:29:26 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este miércoles que se tenga "confianza" en las instituciones catalanas y ha negado que los actos de apoyo a los presos por el proceso independentista que acaban de ser trasladados a Cataluña vayan a influir en las decisiones que adopten estas instituciones.

"¡Qué van a influir!", ha respondido el ministro cuando se le ha preguntado por esta cuestión a su llegada al Congreso para comparecer por primera vez ante la Comisión de Interior, donde expondrá sus planes para el departamento.

El ministro ha pedido "no hacer futuribles", incidiendo en que aún no se sabe si habrá o no manifestaciones por esta cuestión. "Vivamos el día y tengamos confianza en las instituciones centrales, autonómicas y locales".

Grande-Marlaska ha vuelto a repetir que el traslado de estas personas a prisiones catalanas "no es un peaje" por mucho que así lo defienda el PP. "Es cumplimiento estricto de la ley atendiendo a las circunstancias", ha remarcado, recordando que la instrucción de la causa ya ha finalizado.

"Hemos referido los requisitos que eran ineludibles e imprescindibles: Que la instrucción ha concluido, que hubiera visto bueno del instructor" y que no necesitara su presencia para más diligencias. Pura transparencia, llevamos tres semanas hablando del tema", ha reseñado.