Iriondo, Zarrabeitia y Artetxe han sido trasladados en avión a París

Actualizado 10/12/2008 15:38:54 CET

PARIS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres presuntos etarras detenidos el pasado lunes 8 de diciembre en la localidad francesa de Gerde, Aitzol Iriondo, Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe, han sido trasladados en avión a París y serán llevados a las dependencias de la Subdirección Antiterrorista situada en Levallois-Perret, en las afueras de la capital francesa, según informaron a Europa Press fuentes judiciales galas.

Los tres siguen en detención provisional, situación que expira a las 96 horas de su arresto, según prevé la legislación francesa. Pasado este tiempo deberán comparecer ante un juez que será el encargado de comunicarles los cargos que se les imputan y decretar en su caso el ingreso en prisión.

Aitzol Iriondo, alias 'Gurbitz,' y Aitor Artetxe acumulan un total de siete causas abiertas en los distintos Juzgados de la Audiencia Nacional, entre ellas el asesinato en 2001 del concejal socialista de Lasarte (Guipúzcoa) Froilán Elespe --atribuida al primero-- y la colocación del coche-bomba en la casa-cuartel de Legutiano (Álava) que acabó en mayo de 2008 con la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel, imputada al segundo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha librado las correspondientes Ordenes Europeas de Detención Europeas (OED) dirigidas a las autoridades francesas con objeto de reclamar la entrega de estos dos detenidos. No obstante, el tercero de los arrestados, Eneko Zarabeita, no tiene por el momento ninguna causa pendiente en España por lo que el Ministerio Público no podrá pedir su extradición.