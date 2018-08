Iturgaiz (PP) dice que los etarras buscan "beneficios penitenciarios" con su perdón y les pide esclarecer asesinatos

Publicado 09/08/2018 10:23:35 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Carlos Iturgaiz ha evaluado este jueves el traslado de la cárcel de Villabona (Asturias) a la de Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, que intentaron matarle, advirtiendo de que los etarras buscan "beneficios penitenciarios" con su perdón y les ha pedido que colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y esclarezcan asesinatos sin resolver.

Así lo ha expresado en declaraciones en RNE recogidas por Europa Press, en las que ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no haya respondido la carta que le remitió este miércoles en la que le recuerda que los Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, exmiembros del 'comando Vizcaya', que intentaron matarle, no se pusieron en contacto con él para mostrar su arrepentimiento.

Los dos presos trasladados a la cárcel de Basauri son reclusos arrepentidos, que se desvincularon hace años del Colectivo de Presos de ETA, EPPK, que se han arrepentido, han pedido perdón y se han comprometido a colaborar con la Justicia, si les es posible.

Al ser preguntado qué cambiaría si estos reclusos le pidieran perdón, el eurodiputado 'popular' ha defendido que el arrepentimiento, "para que exista haya una reinserción, no tiene que ser de boquilla, porque si no, se hace para obtener beneficios penales".

"Esta es la cuestión principal, un perdón tiene que ser sincero. Los propios etarras, no olvidemos que tienen que resarcir económicamente a las víctimas. Esto tiene que ir en el mismo paquete porque si no, no es un perdón de verdad, y se trataría de un perdón para buscar beneficios penitenciarios y no para buscar la reinserción", ha subrayado Iturgaiz.