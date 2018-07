IU cree que el PSOE gobernará en Asturias porque Foro y PP "siguen en la bronca"

Actualizado 31/03/2012 15:28:23 CET

Propone al PSOE cuatro fórmulas de colaboración, desde el apoyo a la investidura hasta la entrada en el Gobierno

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Jesús Iglesias, ha afirmado este sábado que el candidato socialista para el Principado, Javier Fernández, es quien "tiene más posibilidades de conseguir la presidencia", al tiempo que ha asegurado que "la derecha sigue en la bronca", en alusión a Foro y PP. Por su parte, el diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha considerado que un acuerdo entre Foro y PP es "prácticamente imposible".

Durante su intervención en la reunión del Consejo Político Federal de la coalición, Iglesias ha descrito los escenarios que pueden resultar de las elecciones del pasado 25 de marzo y ha informado de la marcha de las conversaciones sobre la configuración del nuevo gobierno. Así, ha dicho que tiene la impresión de que "la derecha sigue en la bronca", en referencia a Foro y PP, que, a su entender, salieron de su primer encuentro "sin avanzar en aproximar posiciones".

"La lógica podría animarles a alcanzar un acuerdo, pero en la lógica de la derecha en Asturias probablemente es más difícil el acuerdo que antes de las elecciones porque salen más débiles", ha declarado Iglesias, quien ha indicado que el presidente en funciones, Francisco Álvarez Cascos, convocó elecciones "con el objetivo de aumentar su representación a costa del PP", mientras al PP "no le importaba tanto ganar las elecciones como quedar por delante de Foro".

Así las cosas, ha considerado "más difícil" que se configure un bloque en torno a Foro y PP, que suman 22 diputados, que un bloque en torno a PSOE e IU, que suman también 22 diputados, con UPyD, que ha conseguido un escaño en el Parlamento asturiano y se ha convertido en 'llave' de Gobierno.

"UPyD no nos hace ninguna gracia", ha manifestado el líder de IU en Asturias, para agregar que el programa de la formación magenta está "más próximo a la derecha". Asimismo, ha apuntado que las últimas manifestaciones de los responsables de dicha fuerza política no sólo no han significado una aproximación a la izquierda sino tampoco a los intereses de los asturianos, en alusión a la posición de UPyD con respecto a la minería asturiana.

Iglesias, según ha informado, ya se ha reunido con el candidato del PSOE y le ha planteado "cuatro fórmulas" de colaboración: apoyo en la investidura, acuerdos puntuales, acuerdo de legislatura y entrar en el Gobierno.

A cambio de apoyar a Fernández en la investidura, IU pide un "compromiso político genérico" sobre el mantenimiento de los servicio públicos esenciales y las prestaciones sociales, además de pluralidad en las instituciones asturianas, así como en la mesa. El siguiente paso serían los acuerdos puntuales, que IU condiciona a un acuerdo de "concertación social", con una ley para financiarlo.

Para un acuerdo de legislatura, IU pide al PSOE que retome todos los compromisos pendientes antes de que Cascos llegara al Gobierno. La opción de entrar en el Gobierno estaría en función de poder sumar alternativas a los ajustes y de que haya "un presupuesto ya".

Por su parte, Llamazares, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Político, el máximo órgano de toma de decisión entre las Asambleas, ha dicho que Foro y PP lleguen a un acuerdo es "prácticamente imposible, porque el PP tiene una muy difícil papeleta en Asturias". A su juicio, el PP tiene que decidir entre si prima el Gobierno o el partido en Asturias.

Para Llamazares, el escenario más posible en Asturias es "la investidura del PSOE en minoría". "Y nosotros negociaremos para que haya políticas de izquierdas", ha agregado.