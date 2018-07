IU renuncia a celebrar una Constitución "violada" por PSOE y PP

Actualizado 06/12/2011 13:01:16 CET

Cayo Lara limita su presencia en el Congreso a la explicación de su ausencia en el acto institucional

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha enviado una delegación de tres parlamentarios al Congreso en el Día de la Constitución, encabezada por su coordinador general, Cayo Lara, pero sólo lo ha hecho para explicar su negativa a participar en la celebración institucional alegando que el PSOE y el PP han "devaluado" la Carta Magna hasta convertirla en "papel mojado". "Los que han roto el pacto de 1978 festejan lo que violan cada día", resumió Lara.

Además de Cayo Lara, al palacio de la Carrera de San Jerónimo se han acercado la diputada electa por Madrid Caridad García y el senador de EUiA Joan Josep Nuet. Eso sí, su presencia ha sido puramente testimonial y se ha limitado a comparecer ante los medios para explicar su posición ante el aniversario de la Constitución, de acuerdo con la resolución que su Ejecutiva aprobó la víspera, sin aceptar preguntas de tema distinto. Después se han ido sin asistir a la recepción ni escuchar el último discurso institucional del presidente del Congreso, José Bono.

LA FESTEJAN LAS QUE LA HAN ROTO

Según ha indicado Cayo Lara, no hay nada que celebrar en este trigésimo tercer aniversario de la Constitución de 1978 pues la Carta Magna está hoy "absolutamente devaluada". "El PSOE y el PP han convertido la Constitución en papel mojado --proclamó ante los periodistas--. Los que han roto el pacto de 1978 festejan lo que violan cada día".

A su juicio, no se cumple el derecho al trabajo, con la tasa de paro existente; ni derecho a la vivienda, violentado por los desahucios por impagos; ni el interés general, pues sólo prima el de los mercados. También acusó al PP y al PSOE de "violar" la soberanía militar, vendiéndola a Estados Unidos, y de "vender" la soberanía económica a los mercados.

En ese contexto, aseguró que Izquierda Unida va a trabajar para promover en España "un nuevo proceso constituyente con el pueblo como protagonista".

PRIMERA FALTA DE LLAMAZARES

En esta ocasión, y después de años siendo ser el único representante de ERC-IU-ICV en los actos conmemorativos de la Constitución, quien se ha 'descolgado' por completo es el diputado electo de IU por Asturias, Gaspar Llamazares. "Después del golpe a la Constitución no tengo nada que celebrar. La prioridad de los acreedores frente a los ciudadanos no me representa", ha explicado en su cuenta personal de Twitter.

Llamazares ha recordado que, desde que fue elegido líder de IU, ha estado en todas las celebraciones de la Constitución, pero esta vez ya no se siente obligado, y además no está el Jefe del Estado. "Yo he ido a todas pero después del golpe de mercado no la celebro --explica en otro mensaje recogido por Europa Press--. No asistiré a celebrar una Constitución traicionada por el golpe bipartidista, a las ordenes de la autoridad competente: el Banco Central Europeo".