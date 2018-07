El Jemad advierte de que España da una "mala imagen" por ser el antepenúltimo país de la OTAN en presupuesto de Defensa

Publicado 15/07/2018 12:15:11 CET

Cree que España debe estar entre los países que lideren el proyecto europeo de Defensa por respeto a "nuestra historia y a la propia nación"

Se muestra "contrariado" porque España no ha logrado el mando en el Líbano, pero dice que el compromiso con la misión "es el mismo de ayer"

Reclama una "dotación adecuada y suficiente" para "mejorar la calidad de vida de los militares" y los acuartelamientos

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército Fernando Alejandre Martínez, ha advertido de que a pesar de que la aportación de España a la OTAN "no solo se contempla en términos económicos, se contempla en términos de capacidades aportadas y de compromiso", de lo que "no cabe duda" es de que nuestro país da una "mala imagen" por ser el antepenúltimo país de la OTAN en presupuesto en Defensa con respecto al Producto Interior Bruto (PIB).

En una entrevista concedida a Europa Press ha alertado de que "está claro que mandamos un mal mensaje", pero también opina que "probablemente, nosotros estemos mucho mejor en lo que aportamos desde el punto de vista de la capacidad y el compromiso que en términos económicos puramente".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "las matemáticas también producen agujeros o falsedades" y que el PIB "se puede medir de una forma, se puede medir de otra, las métricas son diferentes", en relación con el hecho de que España invierte alrededor de un 0,93 por ciento del PIB en gasto militar.

El Jemad se refería así a la carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviada al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recordándole el compromiso adquirido con la OTAN de invertir un 2 por ciento del PIB en este ámbito. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha asegurado que asumirá el compromiso del Gobierno de Rajoy de invertir el 2 por ciento del PIB en defensa para 2024.

"CONTRARIADOS" POR NO HABER LOGRADO EL MANDO EN LÍBANO

El general Alejandre también se ha mostrado "contrariado" por el hecho de que España no ha logrado el mando de la misión de la ONU en Líbano, después de proponer al general Luis Cebrián. El elegido ha sido el candidato italiano, el general Stefano del Col, que dirigirá la Fuerza de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), un total de 10.500 cascos azules que vigilan el alto el fuego entre Israel y la milicia chií de Hizbolá.

"Estamos contrariado porque habíamos propuesto un excelente candidato, que además había contado con todo el apoyo tanto del Ministerio de Defensa como el de Exteriores", ha asegurado.

No obstante, ha precisado que estas son "decisiones políticas que se escapan a nuestro control" y ha añadido que, en cualquier caso, el compromiso de España con la misión y la ONU "es el mismo que ayer".

Por otra parte, ha asegurado que "no" le hizo falta presentarle "ningún proyecto" a la ministra Robles en el encuentro que mantuvieron tras confirmar su continuidad en el cargo porque Robles "considera el Ministerio de Defensa como un Ministerio de Estado". "Yo me limité a tratar, y así sigo, de hacer su llegada al Ministerio lo más fácil posible y por supuesto estoy plenamente convencido de que las Fuerzas Armadas de España le pertenecen a la sociedad y están a su servicio. No hubo un proyecto específico ante la llegada de la ministra", ha manifestado.

ESPAÑA, ENTRE LOS QUE "LIDEREN" EL PROYECTO EUROPEO DE DEFENSA

En la entrevista con Europa Press, el Jemad también ha asegurado que "por supuesto" que la OTAN es compatible con los proyectos europeos de Defensa que se están surgiendo porque "la UE y la OTAN siempre han buscado ser complementarias", pero eso sí, ha matizado que "lo que hay que procurar por todos los medios es mejorar la capacidad de colaboración entre las dos instituciones" y también "evitar duplicidades", al tiempo que ha reivindicado que "necesitamos una UE fuerte, preparada, capaz de cooperar".

Cuestionado concretamente por si España debe aspirar a liderar el proyecto europeo de Defensa, ha expresado que "España aspira a ser lo que es" y dada la próxima salida del Reino Unido de la UE ('Brexit'), ha reivindicado que nuestro país "aspira a ser el cuarto de Europa". "España debe estar entre los países que lideren el proyecto europeo de Defensa por respeto a nuestra historia, por respeto a nuestra tradición, por respeto a nuestros connacionales, por respeto a la propia nación", ha enumerado.

UN 80% DE MIGRANTES QUE INTENTAN CRUZAR POR LIBIA

En cuanto a operaciones en las que participa España, en primer lugar ha destacado que la Operación Atalanta --lucha contra la piratería en el cuerno de África-- ha sido "un éxito, pero que de momento sigue requiriendo presencia permanente"; y en segundo término, sobre la Operación Sophia --en el Mediterráneo, en la zona de Libia, para combatir a las mafias que trafican con migrantes--, ha reconocido que "de momento el resultado no es el óptimo", a pesar de que ha habido una reducción de un "80 por ciento" en el número de migrantes que intentan llegar por mar a Europa en el área de acción de Sophia.

Sobre esta operación, la considera "un elemento más de la respuesta que debe dar Europa a este fenómeno". "A mi modo de ver es una respuesta integral, puesto que los migrantes llegan por muchos otros lugares", donde sí han advertido un aumento. "Creo que lo más importante es que las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE se comprometan a buscar una solución nacional, que pasa por Libia, sus Fuerzas Armadas y sus guardacostas", ha añadido.

DE 300 A 30 MILLONES PARA LA VIDA EN BASES Y ACUARTELAMIENTOS

Al ser preguntado por el compromiso de la ministra Robles de estudiar las posibilidades de mejora de la calidad de vida de los militares, el Jemad ha reconocido que "el margen es pequeño", pero ha concretado que desde el año 2008 la inversión para las condiciones de vida en bases y acuartelamientos era de 300 millones de euros y que en la actualidad es "solo" de 30 millones.

"Nosotros necesitamos una dotación adecuada y suficiente. Pero no solo en los acuartelamientos. Los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas han perdido capacidades en cuanto al apoyo a la movilidad geográfica, la acción social, el apoyo a las familias, etc.. Va un poco más allá del propio acuartelamiento. Hay que mejorar, como muy bien dice la ministra, la calidad de vida de esos militares", ha relatado.

El Jemad --quien ha insistido en que "la eficiencia" de las Fuerzas Armadas "tiene un límite y el límite cada vez está más cerca"--, cuestionado sobre si se van a realizar las inversiones previstas en un nuevo ciclo inversor de alrededor de unos 11.000 millones de euros para proyectos como el 8x8 o el helicóptero NH90, ha afirmado que lo "imprescindible" es disponer de dinero "para modernizar" las Fuerzas Armadas.

"Lo que realmente es importante para mí es tener unas fuerzas modernizadas, bien equipadas, porque las políticas de seguridad de Defensa son lo que garantizan la paz y la libertad. Por cierto, eso también lo dijo la ministra Robles, no solo lo digo yo", ha explicado, para añadir que "todavía no se ha concretado" si esta inversión será dentro un plan de inversiones o nuevo ciclo inversor y que a su entender "el presupuesto de Defensa debería enmarcarse en esa política de Estado" y que "sería mejor que no hubiera luchas partidistas" en esta materia.