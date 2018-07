JMJ.- Acusan al alcalde de Úbeda (Jaén) de viajar a Madrid "cobrando dietas y kilometraje del Ayuntamiento"

Actualizado 22/08/2011 15:20:58 CET

ÚBEDA (JAÉN), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha criticado que varios miembros del equipo de gobierno (PP), entre ellos, el alcalde, José Robles, hayan participado en las Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebradas en Madrid "cobrando dietas y kilometraje" de las arcas municipales.

Así lo ha indicado este lunes a Europa Press el concejal de IU Luis Fernández, quien ha explicado que antes de marchar a la capital española él mismo preguntó a Robles por el viaje, a lo que "respondió que efectivamente iba a subir y que lo haría con nuestras dietas, con lo que esté estipulado y nos corresponda".

En este sentido, ha comentado que existen retribuciones para el desplazamiento de los miembros de la Corporación municipal, si bien ha hecho hincapié en que deben emplearse cuando se trate de "defender algo para el pueblo" allá donde sea necesario.

"Me da exactamente igual que vaya a esas jornadas, faltaría más, pero que lo haga con su dinero, porque se trata de algo particular en lo que el Ayuntamiento no tiene nada que ver", ha destacado el también secretario de Organización de la coalición de izquierdas en la provincia jiennense.

En este sentido, ha considerado que tampoco puede ser un motivo la participación del Cristo de la Caída de Úbeda en el Vía Crucis que tuvo lugar el pasado viernes con pasos de 15 hermandades llegadas desde diferentes puntos de España. "Claro que si quiere puede ir a nivel particular a acompañar a la cofradía, pero no con recursos municipales", ha incidido el edil.

Por ello, según ha aseverado, su grupo municipal va a pedir explicaciones al equipo de gobierno popular sobre el gasto originado por el desplazamiento "varios miembros" a la JMJ para que "los vecinos lo sepan". Con este objetivo, registrarán un escrito en el Ayuntamiento y pretenden llevar el asunto a pleno.