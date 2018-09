JMJ.- Duran vuelve a criticar a la Conferencia Episcopal por dejar fuera a CiU

Actualizado 22/08/2011 21:52:26 CET

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha vuelto a criticar este lunes que la visita del Papa en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud ha evidenciado que la Conferencia Episcopal Española, y más concretamente el Arzobispado de Madrid, "limitan la España política a PSOE y PP".

En declaraciones a los medios tras participar en las fiestas del barrio barcelonés de Sants, ha considerado, por contra, que el candidato socialista a las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tiene nada que objetar por no haber sido invitado, ya que no es portavoz de ningún partido y su formación política, el PSOE, ya estaba representada.

Duran ha lamentado que ya está "acostumbrado" a la visión bipartidista que se tiene de la política española y que, a su juicio, desgraciadamente se ha repetido en la visita del Papa a Madrid del pasado fin de semana.

El dirigente democristiano reitera así sus críticas a la jerarquía católica española, pues la pasada semana en una visita a las fiestas del barrio de Gràcia aseguró que "la Iglesia de Rouco no cuenta con Catalunya", después de que el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, no le hubiese invitado a estos actos.

Este mismo lunes, la vicepresidenta del Govern, la también democristiana Joana Ortega, se ha unido a las tesis de Duran al haber reprochado a la Conferencia Episcopal española que haya excluido a Cataluña de los actos, y ha interpretado que se debe a "la visión totalmente sesgada" que tiene de España.

Ortega ha desvinculado al Vaticano de sus reproches, y ha asegurado que la relaciones entre Cataluña y la Santa Sede son "totalmente correctas".