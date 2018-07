Astarloa acusa a Rubalcaba de dar "excusas" para no aclarar si tendrá que cumplir íntegramente su pena

Actualizado 28/02/2007 14:30:27 CET

Sobre la manifestación de la AVT del sábado dijo que fue "para estar con las víctimas" y contra la sentencia del TS sobre De Juana.

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, acusó hoy en declaraciones a Europa Press al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de dar "excusas" para "no afirmar lo que tiene que afirmar", que no es otra cosa que, a su juicio, decir que Interior "no ofrecerá beneficios penitenciarios" al etarra en huelga de hambre Iñaki De Juana Chaos, para que cumpla así su pena de forma íntegra.

Antes de impartir la conferencia 'Seguridad y convivencia cívica como prioridades de nuestro tiempo' en la Universidad Pontificia de Comillas, manifestó una "inmensa preocupación" por que Rubalcaba "aún teniéndolo fácil" todavía no haya asegurado que De Juana no obtendrá beneficios penitenciarios. "No sólo no lo hace, sino que se dan excusas al estilo de que son decisiones burocráticas y técnicas, y no políticas, para afirmar lo que tiene que afirmar", insistió.

Dicho esto, señaló que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, "acostumbra a decir disparates sobre la situación del preso etarra", al tiempo que subrayó que "la cuestión es que hay un terrorista que está haciendo chantaje al Estado". De esta forma se refirió a las declaraciones de Blanco en las que afirmó que hay mucha gente del entorno del ETA que desea que se muera, pero él no.

"Todo esto son grandes frases para encubrir que en estos momentos la responsabilidad de que De Juana cumpla íntegramente su condena es del Gobierno", destacó Astarloa, quien además acusó al PSOE de "lanzar cortinas de humo para esconder la responsabilidad del Gobierno".

MANIFESTACIÓN AVT

Respecto a la manifestación de la AVT del pasado sábado, apoyada por el PP, Astarloa incidió en que se trató de un acto "para estar con las víctimas del terrorismo" y contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre De Juana. Agregó que el PP apoyó la concentración para reclamar al Gobierno que el preso etarra no reciba beneficios penitenciarios.

Asimismo, criticó al PSOE por tratar de "desacreditar" durante toda la legislatura las manifestaciones convocadas por la AVT "a través de falsedades". "Lo peor que está haciendo el PSOE en su política antiterrorista es insultar y desacreditar a las víctimas", sentenció.

Por último, el dirigente 'popular' adelantó que en la conferencia sacaría a relucir los "errores" del Gobierno en la lucha contra ETA, y presentaría la "política alternativa del PP para acabar con el terrorismo".