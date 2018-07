Buesa pide al Gobierno que cumpla su pena en la cárcel o, al menos, ponga severas restricciones a su libertad

Actualizado 04/06/2007 19:45:40 CET

El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, pidió hoy al Gobierno que el etarra Ignacio de Juana Chaos cumpla el resto de su pena en la cárcel, tal y como solicitó en un escrito a Instituciones Penitenciarias, si ya está "recuperado" de la huelga de hambre o que, al menos, establezca "severas restricciones" a su libertad.

En declaraciones a Europa Press, Buesa recordó al etarra aún le quedan por cumplir más de un año por sendos delitos de amenazas y enaltecimiento del terrorismo, por lo que exigió al Ministerio de Interior que proceda a encarcelarle después de que, según su abogado Álvaro Reizabal, haya recibido el alta en el Hospital Donostia de San Sebastián.

El presidente del Foro de Ermua insistió en que esta organización apuesta por que el preso vuelva a la cárcel para cumplir lo que le resta de pena y que ya el viernes advirtió de que acudirá a los tribunales contra Instituciones Penitenciarias si De Juana vuelve a casa. "Al menos, que se le establezcan severas restricciones a su libertad", reiteró.

Buesa se refirió así a las declaraciones del portavoz de Askatasuna, Juan Mari Olano, en las que aseguró que el Gobierno se comprometió a trasladar a De Juana a su casa y sin pulsera, sólo con control telefónico, tras su recuperación en el hospital.

No obstante, no quiso dar mayor transcendencia a las palabras de alguien "poco fiable", en alusión a Olano, que pretende además que el etarra "salga a la calle sin restricciones". Aún así, consideró que la credibilidad que se pueda dar hoy a Olano ha sido "propiciada" por el Ejecutivo al no hablar "con claridad" sobre su política antiterrorista.