PP vasco cree que Patxi López "ha abundado hoy en el ridículo" en el que "ha dejado" la AN al Gobierno

Actualizado 26/01/2007 16:54:18 CET

Se pregunta si la reacción de López y del PNV "no obedece" a un temor a que ETA les pueda poner "en situaciones comprometidas"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, consideró hoy que la decisión de la Audiencia Nacional de mantener al preso de ETA Iñaki de Juana Chaos en prisión "ha dejado en ridículo al Gobierno", al que "ha desautorizado". Además, señaló que el líder del PSE-EE, Patxi López, "ha abundado hoy en el ridículo" al afirmar que la resolución no era "la más acertada".

En declaraciones a Europa Press, Barreda manifestó que la decisión de la Audiencia Nacional "es ajustada a Derecho, muy puesta en razón, acorde al sentir de la inmensa mayoría de los españoles y plena de sentido común" porque "no se puede ceder al chantaje y no puede ser que a un señor que esté dispuesto a suicidarse se le modifiquen las condiciones de la condena o se le deje en libertad".

"Eso habría abierto una vía para la presión de ETA-Batasuna sobre la sociedad democrática y sobre el Estado de Derecho impresionante", añadió.

A su juicio, "hay que ser capaces de garantizar la vida de De Juana Chaos frente a su pretensión de suicidio, pero sin ceder un ápice en lo que es la condena, las consideraciones en torno a la condena o la duración la condena".

"La situación en la que está ha sido provocada por él de forma voluntaria, y en ningún caso ningún código contempla la posibilidad de tomar ninguna disposición como las que se pretendían por condiciones provocadas por el propio reo y perfectamente reversibles", agregó.

A su juicio, la decisión de la AN "ha dejado en ridículo al Gobierno y ha desautorizado, de forma categórica, a un Fiscal General del Estado incapaz de atender el interés general ni de pronunciarse en términos de mínima ecuanimidad y en interés de la aplicación del Derecho, sino todo lo contrario. Es un Fiscal General de actitudes erráticas y que, en este caso, se ha alejado absolutamente de algo que era algo palmario en Derecho y es que no se podía dejar inerme al Estado frente a las pretensiones de un terrorista".

LOPEZ

"Ese ridículo se extiende en el día de hoy a algunos dirigentes políticos. Bastante dividido estaba el Partido Socialista en torno a esta cuestión, pero es que, una vez conocida la resolución y una vez que se expresa el acatamiento y respeto a esa decisión, lo que no puede ser es que el señor Patxi López abunde en el ridículo y hoy lo ha hecho", aseveró.

En este sentido, consideró que el líder de los socialistas vascos, al afirmar que la decisión de la Audiencia Nacional "no es la más acertada", se muestra "más favorable a que el Estado de Derecho ceda ante las pretensiones de De Juana Chaos que hacer valer las razones elementales en Derecho" que son las defendidas por la Audiencia Nacional "y que han sido perfectamente acogidas por la inmensa mayor parte de la sociedad española, lo que significa que también lo han sido por los electores de López, sin ninguna duda".

"Yo creo que el señor López está contribuyendo a la desorientación de los ciudadanos que le han respaldado, acreditando que es incapaz de diferenciarse del nacionalismo, incapaz de construir una alternativa, pero, sobre todo, acreditando una debilidad en el criterio político que ya es preocupante", agregó.

A su juicio, "no es posible tal falta de convicciones, de referencias mínimas a la hora de pronunciarse sobre cuestiones que, para un dirigente del partido que gobierna en este país, deberían ser elementales".

También se refirió a "la posición" del PNV sobre esta cuestión y señaló que el nacionalismo "está en la estrategia de la deslegitimación de la Justicia y, por lo tanto, no puede aplaudir esta sentencia porque va a salir a la calle a deslegitimar a los jueces" el próximo lunes.

"Habría que preguntar, tanto a los nacionalistas como a los socialistas, en el caso de Patxi López, si este tipo de reacciones no obedecerán a lo que no conocemos de sus relaciones con ETA-Batasuna de los últimos meses o los últimos años, a los documentos que tenían acordados y dispuestos para firmar con los dirigentes de Batasuna, de los que no conocemos los contenidos, ni el alcance y a qué estaban dispuestos", añadió.

Por ello, dijo que "es posible que estas actitudes de debilidad absoluta frente a la banda terrorista obedezcan a que la banda tiene suficientes elementos que puede hacer públicos y que puedan situar en posiciones muy comprometidas, tanto al PSOE como al PNV".

"La situación es de extrema gravedad", apuntó, en referencia a las declaraciones de Patxi López o de "la legión de abogados nacionalistas que le han salido a De Juana Chaos".

ANASAGASTI

El dirigente popular calificó, asimismo, de "incomprensibles" las declaraciones del senador del PNV Iñaki Anasagasti, en las que afirmó que, si De Juana muere, "se habrá aplicado la pena de muerte en España".

"La reacción de Anasagasti en relación con el atentado de Madrid es diametralmente opuesta a cualquier razonamiento que pueda haber hecho para decir esta barbaridad de la pena de muerte en relación con la huelga de hambre de De Juana Chaos. Si muere, será por su única responsabilidad", añadió.

Tras señalar que "ya sabíamos que el PNV tenía dos almas, pero que cada uno de sus militantes tenga también dos almas es mucho más complicado". "El señor Anasagasti, ciertamente, según qué días, pares o impares, parece que redacta con una mitad o con otra de su cerebro", concluyó.