El juez decano de Bilbao dice que la Judicatura vasca está "totalmente comprometida con las movilizaciones"

Actualizado 22/09/2012 19:41:06 CET

Pide al CGPJ su "implicación" porque la reforma de la Ley que pretende el Gobierno "vacía de contenido" al propio Consejo

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, ha afirmado que la Judicatura vasca está "totalmente comprometida con las movilizaciones" que se podrían convocar, probablemente a partir del próximo mes de octubre, si no existe una negociación con el Ministerio de Justicia en torno a los recortes y las reformas que ha planteado. Además, no ha descartado que se opte por secundar una huelga.

En declaraciones a Europa Press, González Guija ha destacado "el grado de indignación" que existe entre los miembros de la carrera judicial, y ha manifestado que, en el caso concreto de Bilbao, los juzgados "ya están sobrecargados".

"Partimos de que la carga de trabajo es difícilmente asumible e inadmisible, pero se asume a costa de que el ciudadano reciba una sentencia de peor calidad y de que los juicios se señalen deprisa y corriendo, y cada vez comprimiendo más cosas", ha señalado.

Tras considerar que, con las reformas anunciadas, la situación de los órganos jurisdiccionales de la capital vizcaína "irá a peor", ha lamentado "la perdida de derechos" de los jueces "que tanto han costado conquistar".

El magistrado ha apuntado que no habla ya de derechos retributivos y ha recordado que los jueces no han protestado ante la supresión de la paga extra. En este sentido, ha preguntado "qué ahorro" se logrará con la eliminación de permisos que no tienen "ningún coste" y que los miembros de la Judicatura dedicaban a redactar sentencias.

El juez decano de Bilbao ha considerado que los jueces están en una situación de "asfixia" y ha recordado que, ahora, "se eliminan de un plumazo" el nombramiento de jueces interinos.

Éstas son la razones por las que, según ha afirmado, "la carrera judicial ha respondido de forma masiva" a la convocatoria de las Juntas de Jueces que se realizó desde la comisión interasociativa para que se sumaran al acuerdo en el que se denuncia la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios, y el "control político" que se pretende respecto a los órganos de gobierno del Poder Judicial.

CGPJ

Alfonso González Guija pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, "como garante de la independencia de los jueces y del sistema del Estado de Derecho", "salga en defensa" de los miembros de la Judicatura.

A su juicio, es necesaria "la implicación" del máximo órgano de gobierno de los jueces porque el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "quiere vaciar de contenido" al propio CGPJ.

Por ello, ha señalado que, de no producirse negociaciones con el Ministerio respecto a las reformas y recortes que pretende, "la carrera judicial está decidida a seguir adelante" para desarrollar movilizaciones. "Y los jueces de Bilbao, por supuesto", ha concluido.