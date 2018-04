La juez ve conductas de organización criminal en los Mossos el 1-O: se ordenó que no actuaran y vigilaran a las FCSE

Actualizado 05/04/2018 13:19:18 CET

Los agentes usaron la 'clave 21', un canal alternativo, para comunicar lo que no debía transmitirse por la emisora oficial

La juez procesa a Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela detalla en el auto por el que este jueves ha procesado al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero --por sedición y organización criminal-- que ve conductas de organización criminal en la actuación del Cuerpo de los Mossos durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. De hecho, relata cómo los mandos ordenan a los agentes que no actúen, que se mantengan al margen y además, que vigilen los desplazamientos y las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En el texto de la magistrada se relata que la investigación ha descubierto, además, la utilización por parte del cuerpo policial autonómico durante el 1-O de un código propio --"Clave 21"-- que consistía en la utilización de un canal alternativo --disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar-- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.

En el relato de hechos del auto, de 37 páginas, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que del contenido de las comunicaciones intervenidas en dicha jornada se desprende la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que "se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura".

De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano.

No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes, según la juez, "sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos". De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada, según detalla la resolución judicial.

