Junqueras está convencido de que el 'sí' ganará el referéndum y descarta especular sobre la DUI

Publicado 31/07/2017 10:18:28 CET

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, se mostrado este lunes convencido de que los partidarios del 'sí' ganarán el referéndum independentista del 1 de octubre y ha descartado pronunciarse sobre una eventual declaración unilateral de independencia (DUI) si el Gobierno central impide hacer el referéndum.

"No quiero especular sobre otros escenarios más allá del planteado. Los escenarios son infinitos y hablaríamos de cualquier cosa menos de lo que queremos hacer, que es el referéndum. Tenemos un mandato y queremos cumplirlo con serenidad", ha dicho Junqueras en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntado por el recurso que el PP presentará este lunes en el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya, Junqueras ha defendido que "hay muchas maneras de tomar iniciativas parlamentarias".

"Lo haremos igual que se aprueba cualquier otra iniciativa legal. ¿Por qué presentarlo como algo tan excepcional? Tenemos que destacar que hacemos las cosas con la máxima normalidad posible. Quien se coloca en situación excepcional es aquel que prohíbe en Catalunya lo que se permite en cualquier otro parlamento. Nos conviene hablar con serenidad", ha afirmado el también conseller de Economía de la Generalitat.

"Cuanto más lo hagamos como siempre, más evidente será que nada de lo que hacemos es excepcional y que las prohibiciones que nos quieren imponer sí son excepcionales. Son los otros los que se salen de la normalidad", ha añadido.

Sobre las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, y preguntado por si él acataría una inhabilitación ha contestado: "No desobedecemos nada ni a nadie. Obedecemos el mandato democrático de los ciudadanos de Catalunya".

"Haremos un referéndum el 1 de octubre para que los ciudadanos decidan su futuro con una pregunta clara. Estoy convencido de que los partidarios de la república lo podemos ganar", ha aseverado.

De hecho, Junqueras ha defendido que la relación con el Estado mejorará cuando la república catalana sea una realidad: "Queremos ejercer nuestros derechos democráticos y decidir nuestro futuro porque disponiendo de las instituciones propias de una república tendremos la mejor relación con el reino de España, entre iguales".

Por ello, ha insistido en la serenidad y en la tranquilidad y en seguir haciendo las cosas desde la normalidad ante el Estado español y la comunidad internacional, y ha evitado entrar en polémica con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha insistido en que el referéndum no se celebrará.

"No tengo interés en entrar en polémica ni con Rajoy ni con ningún ministro en concreto porque no ayuda a resolver los problemas del día a día. Lo que diga no es una sorpresa. Superemos estos debates, que creo que son un poco estériles. Que diga que hará todo lo posible por impedir el referéndum... ya lo sabíamos. Nosotros haremos todo lo posible para hacerlo".

Sobre si cumplirá con el aviso que hizo hace años de paralizar la economía, ha afirmado que desde el Govern "no se renunciará a ningún derecho democrático a la hora de defender la democracia".

En cuanto a los interrogatorios que miembros de la Guardia Civil realizaron la semana pasada a diversos miembros del Govern sin ser previamente autorizados por un juez y por los que la Generalitat ha denunciado a estos agentes, ha considerado que Rajoy debería dar explicaciones al respecto: "Ya basta".