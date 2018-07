la Junta de Andalucía dice que, aunque Gibraltar afirma que no hay riesgo de fuga de fuel, no pone "la mano en el fuego"

Actualizado 22/08/2007 16:30:53 CET

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, aseguró hoy que, pese a que todos los informes remitidos por el Gobierno de Gibraltar a día de hoy aseguran que no hay ningún riesgo de fuga de fuel en el petrolero 'Torm Gertrud', que colisionó la madrugada del pasado día 12 con el chatarrero 'New Flame' en aguas del Estrecho, ella "no pone la mano en el fuego, debido a que la mar es impredecible y nunca se sabe".

En declaraciones a Europa Press, la titular del ramo hizo un especial hincapié en que desde las 8.00 horas del día en que se produjo la colisión, la Consejería de Gobernación tiene activados los mismos sistemas de prealerta de emergencias que a día de hoy, por si se produjera algún escape. En este sentido, quiso aclarar que el plan está preactivado y no activado porque "mientras que no haya vertido no podemos tener a personas a pie de playa".

Al hilo de ello, Naranjo insistió en que el Gobierno andaluz "no baja la guardia en ningún momento" y apuntó que los servicios de alerta preactivados tardarían unos 30 minutos en llegar a la zona donde se hubiese producido un escape de fuel. No obstante, subrayó que, según las conversaciones "permanentes" que mantiene el Gobierno de la Nación con el Ejecutivo de Gibraltar, "los tanques están bien sellados, por lo que se descarta el riesgo de fuga".

Finalmente, añadió que, de producirse un escape por el riesgo de que el petrolero 'Torm Gertrud' se parta en dos, el Servicio de Emergencias del 112 tiene montado un dispositivo compuesto por técnicos de la Empresa pública de Gestión Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente (Egmasa) y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), quienes contarían con medios aéreos y marítimos de la Junta. No obstante, a éstos se uniría el dispositivo del Gobierno de la Nación.