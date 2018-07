La Junta de C-LM critica a Cospedal "por decir una cosa y la contraria" sobre el estatus de los ex presidentes

Actualizado 26/01/2011 15:24:23 CET

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha criticado a la presidenta regional del PP y secretaria general de la formación a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, "por decir una cosa y la contraria" en relación al estatus de los ex presidentes del Gobierno.

Rodríguez, a preguntas de los medios, ha reprochado que Cospedal apoye el mantenimiento del estatus de los ex presidentes del Gobierno central y, sin embargo, en Castilla-La Mancha defienda que hay que eliminar los privilegios de los ex presidentes de la región. "A esta señora no hay quien la comprenda", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que "no es la primera vez que (Cospedal) dice una cosa y la contraria; nos tiene acostumbrados". Igualmente, ha afirmado que "Cospedal tiene, entre sus características, la facilidad de decir una cosa y la contraria sin ni siquiera pestañear".

"Habla de estatus y de privilegios cuando ella es una privilegiada, cuando ella está cobrando un gran sueldo por apenas dedicarse a trabajar por Castilla-La Mancha", ha señalado Rodríguez, que ha aconsejado a Cospedal que "empiece a aplicarse el cuento de la austeridad".

También ha exigido la presidenta de los 'populares' que "lo que quiere para el resto de España lo quiera también para Castilla-La Mancha o, al contrario, que lo que quiera para Castilla-La Mancha lo quiera también para el resto de España, porque si no lo que está haciendo es discriminar en un caso u otro a Castilla-La Mancha".

A nivel nacional, tanto PP como PSOE han dejado claro que no son partidarios de modificar la legislación vigente en relación a la pensión de los expresidentes. Mientras, en el marco de Castilla-La Mancha, su presidente, José María Barreda, ha renunciado a los derechos que por Ley tienen los expresidentes autonómicos.

PROPUESTA DE BONO

En otro orden de cosas, Rodríguez ha considerado "coherente" la propuesta del presidente del Congreso, José Bono, sobre posibles mejoras del régimen de incompatibilidades y sobre la publicación del patrimonio de diputados y senadores porque, según ha dicho, es una medida que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha desde hace "muchos años".

Respecto al régimen de incompatibilidades, la portavoz de la Junta ha indicado que "es de recibo" que aquellos que tienen un salario público se dediquen a aquello que los ciudadanos eligieron para que trabajaran. Lo que a Rodríguez no le parece normal es que haya diputados y senadores que además se dediquen a desempeñar su profesión de abogado o de médico, por ejemplo.

Finalmente, ha esperado que los dirigentes del PP "que hacían alarde de revisar esas condiciones de diputados y senadores se sumen a esta propuesta porque sino significaría que lo que nos vendían este fin de semana era sólo cuestión de humo".